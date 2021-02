Des partisans à Boston dans moins d’un mois

Les amateurs de sports de la région de Boston pourront assister aux matchs des Bruins, des Celtics et éventuellement des Red Sox et du Revolution dès le 22 mars, selon le plan de reprise annoncé jeudi par le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker.

Ce dernier a dévoilé des détails relatifs au retour du public dans des endroits pouvant accueillir normalement des milliers de personnes. Ainsi, dans moins d’un mois, les organisations sportives professionnelles évoluant sur le territoire de son État pourront jouer leurs parties locales dans un édifice rempli à 12 % de sa capacité.

Cela signifie que le TD Garden, domicile des Bruins et des Celtics, pourra recevoir environ 2300 spectateurs. Au Fenway Park, lieu de prédilection des amateurs des Sox, le total permis sera autour de 4500 et au Gillette Stadium, stade des Patriots et du Revolution, il sera de 7900.

Chez les Bruins, un match local est prévu le 23 mars face aux Islanders de New York. De leur côté, les Celtics devront attendre six jours plus tard avant de renouer avec leur public, car ils disputeront quatre parties à l’étranger auparavant. Pour leur part, les Red Sox amorceront la campagne en accueillant les Orioles de Baltimore le 1er avril. Enfin, le Revolution devrait commencer la saison vers le 3 avril, à l’image des autres clubs de la Major League Soccer.