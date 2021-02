Décès du fondateur de l’Océanic Maurice Tanguay

L’homme d’affaires Maurice Tanguay, fondateur d’Ameublement Tanguay mais aussi de l’Océanic de Rimouski, est décédé jeudi à 87 ans dans sa résidence de Lévis.

«Nous perdons un père et un grand-père aimant et un chef de famille qui a été notre guide et notre inspiration. Il nous a inculqué des valeurs qui étaient les siennes et nous nous assurerons de les perpétuer», ont fait savoir les enfants de M. Tanguay dans un communiqué.

«Notre père était un homme de grande générosité, notamment auprès des enfants malades, handicapés et de leurs familles. Son implication était intense, constante et nous l’avons toujours partagée avec la communauté.»

C’est à Montmagny que Maurice Tanguay a acquis son premier commerce, une concession automobile Dodge.

En 1960, il a revendu ce commerce avant d’ouvrir l’année suivante un magasin de meubles à Lévis, le premier Ameublement Tanguay.

Passionné de sports, il a fondé plusieurs équipes de hockey et de baseball dans la région de Québec.

À la tête d’un groupe d’investisseurs, il a racheté la franchise des Lynx de Saint-Jean de la LHJMQ en 1995 pour la déménager à Rimouski et en faire l’Océanic.

Depuis 2016, c’est son petit-fils Alexandre Tanguay qui administre l’équipe.