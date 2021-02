Pierre-Luc Dubois remercie Dominique Ducharme

Ayant déjà évolué sous les ordres de Dominique Ducharme, les attaquants des Jets de Winnipeg Pierre-Luc Dubois et Nikolaj Ehlers n’ont eu que de bons mots, mercredi, pour le nouvel entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal.

Dubois a croisé la route de Ducharme à l’occasion du Championnat du monde de hockey junior (CMJ) lors de l’édition 2017, récoltant cinq mentions d’aide en sept parties. Le Canada avait été décoré d’argent après s’être incliné en finale contre les États-Unis.

«Nous n’avons pas travaillé très longtemps ensemble parce que c’est un tournoi, a tout d’abord fait valoir Dubois lors d’une vidéoconférence. Mais il est une bonne personne et je crois que c’est important pour créer des liens avec les joueurs. Quand tu as 18 ans et que tu vas au CMJ, avec toute la pression, de l’avoir derrière le banc, ça m’a aidé beaucoup à me sentir mieux et à avoir plus de confiance.»

«En termes de systèmes, c’était facile de lui parler; ses explications étaient claires et précises», a indiqué Dubois, laissant entrevoir une transition en douceur pour le Tricolore.

Chance méritée

Dans le cas d’Ehlers, c’est avec les Mooseheads de Halifax qu’il a fait connaissance avec le nouveau pilote du Bleu-Blanc-Rouge. L’entraîneur originaire de Joliette a dirigé le club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pendant cinq saisons, dont les deux seules d’Ehlers (2013-2014 et 2014-2015) dans les Maritimes.

«Évidemment, il est [calme et passionné]. Je crois que tous les entraîneurs de la ligue le sont. Vous voulez que votre entraîneur vous parle, mais aussi qu’il crie si vous ne jouez pas de la bonne façon. C’est ce que j’ai expérimenté à Halifax et ç’a m’a beaucoup aidé», a expliqué Ehlers, qui ne souhaite que du bonheur à Ducharme.

«C’est un excellent instructeur. Puisqu’il est [Québécois], ça doit être assez spécial pour lui. Je suis très heureux pour lui. C’est un bon gars et il mérite cette chance assurément.»

Julien rebondira

De son côté, Paul Maurice a dit respecter au plus haut point le travail de Claude Julien, congédié mercredi par le directeur général Marc Bergevin. Il croit qu'il rebondira.

«Je le connais à travers le monde du hockey et j’admire son travail. Je pense que Claude pourra travailler aussi longtemps qu’il le voudra. Je le pense vraiment», a lancé le pilote, non sans souligner que la situation était toujours plus difficile historiquement pour un instructeur remercié par une équipe canadienne.

«Dans la confrérie des entraîneurs, il est exceptionnellement respecté en raison de son attention aux détails, sa capacité à donner une identité à une équipe et à faire comprendre cette identité aux joueurs. Il fait partie de l’élite à ce niveau.»

Les Jets seront les prochains adversaires du Canadien, jeudi soir à Winnipeg. En 2017, ils avaient également été les premiers à affronter le Tricolore après le congédiement de Michel Therrien et l’arrivée de Julien, et ils avaient triomphé 3 à 1.