Les Blackhawks continuent d’étonner tout le monde

Au nombre des équipes ayant le vent dans les voiles, les Blackhawks de Chicago connaissent une séquence impressionnante et, menés par Patrick Kane, les voilà au plus fort de la course pour une place en séries.

Les hommes de l’entraîneur-chef Jeremy Colliton ont présenté une fiche de 8-2-1 à leurs 11 derniers affrontements. Avec un gain de 6 à 5 en fusillade contre les Blue Jackets de Columbus, mardi, ils se retrouvent au troisième rang de la section Centrale et le sommet est à leur portée.

Pourtant, peu de gens croyaient aux chances des Hawks il y a quelques semaines à peine. Or Kane et ses coéquipiers n’ont que faire des observations d’autrui. D’ailleurs, l’attaquant américain connaît une excellente campagne, avec 30 points en 20 rencontres jusqu’ici.

«Il s’est carrément hissé à un autre niveau cette année. Il a été incroyable pour nous cette année», a affirmé au site The Athletic le joueur d’avant Carl Soderberg au sujet de Kane, qui revendique 398 filets en carrière dans la Ligue nationale.

Pour sa part, Colliton ne se fait pas prier pour souligner toutes les qualités de son patineur vedette, qui a amassé quatre points mardi. Sans lui, Chicago serait probablement confiné aux derniers échelons de sa section.

«Regardez les prédictions à notre sujet et l’endroit où certains nous voyaient finir. Nous sommes dans le coup et, évidemment, Kane y est pour beaucoup, a observé le pilote. Sa production est meilleure qu’avant, mais, à mes yeux, tout tourne autour de son éthique de travail avec la rondelle et de sa détermination à faire pression [sur l'adversaire]. Avec le disque, il assure une bonne transition pour lui et pour ses partenaires de trio.»

«C’est le type de mentalité portée sur l’équipe que nous essayons de mettre en place pour obtenir du succès à long terme et revenir au statut d’équipe élite, a-t-il poursuivi. Non seulement Kane agit-il pour cela, mais il encourage les autres gars à le faire. Tout le monde dans le groupe voit qu’il est altruiste et, lorsqu’il porte son message, c’est sûr qu’il est puissant.»

Dans le top-10

Avec son but inscrit contre les Jackets, Kane s’est approché à huit filets du neuvième rang des meilleurs buteurs américains de l’histoire de la Ligue nationale, détenu par John Leclair. Avec respectivement 416 et 429 buts, Tony Amonte et Bill Guerin sont également à sa portée à plus ou moins long terme.

Il lui faudra toutefois beaucoup de persévérance et de temps s’il espère rejoindre le meneur, Brett Hull, qui a touché la cible pas moins de 741 fois.