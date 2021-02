Geoff Ward secoué par le congédiement de Claude Julien

L’entraîneur-chef des Flames de Calgary Geoff Ward a été triste d’apprendre le congédiement de son ami et collègue de longue date Claude Julien mercredi matin.

Ward et Julien ont travaillé ensemble pendant plus de 10 ans, notamment avec les Bruins de Boston qu’ils ont menés à la coupe Stanley en 2011.

«Avec l’Association des entraîneurs de la LNH, on est devenu une fraternité assez serrée. Chaque fois qu’on voit un entraîneur se faire congédier c’est malheureux. Quand en plus c’est un ami, quelqu’un à qui je dois tellement, c’est dur, a commenté Ward par visioconférence.

«Je lui ai envoyé un texto ce matin, je n’ai pas reçu de réponse encore et je n’en attendais pas non plus. Mais il rebondira, c’est sûr, s’il le veut et quand il le voudra. C’est un grand entraîneur. D’autres bénéficieront de ce qui s’est passé aujourd’hui.»

La pression de gagner

Les deux entraîneurs connaissent leurs parts de difficulté depuis le début de la saison. Ward semblait d’ailleurs dans une situation encore plus précaire que Julien avec les Flames, qui présentent un dossier de 9-9-1 depuis le début du calendrier régulier.

Le renvoi de Julien lui rappelle la pression constante à laquelle sont soumis les entraîneurs de la Ligue nationale de hockey.

«Je ne sais pas si c’est le calendrier, la manière dont c’est condensé ou si c’est différent, mais je pense que l’émotion dans la section canadienne commence à prendre le dessus», a dit Ward lorsque questionné sur les circonstances entourant le congédiement de Julien.

«Les rivalités grandissent et la section est très serrée alors les perspectives peuvent changer très rapidement, d’une manière ou d’une autre.»

Même si les entraîneurs savent qu’ils sont sur une chaise éjectable et qu’ils sont souvent les premiers à payer pour les insuccès de leur équipe, aucun d’entre eux ne s’attend à être congédié.

«Honnêtement, aucun d’entre nous ne pense comme ça. Une fois que la routine d’entraînement quotidien est établie, c’est incroyable toutes les choses de l’extérieur que tu n’entends pas.»

«Nous avons tous assez d’expérience pour comprendre que nous essayons d’améliorer l’équipe chaque jour et qu’on doit se soucier seulement des choses qu’on peut contrôler», a ajouté Ward.