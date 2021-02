Teuvo Teravainen manquera plusieurs matchs

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Teuvo Teravainen est aux prises avec une commotion cérébrale et ratera assurément les quatre prochains matchs des siens, a indiqué mardi l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour.

Le joueur de 26 ans a d’ailleurs manqué les deux derniers duels des Hurricanes et il n’accompagnera pas les siens lors de leur prochain séjour dans l’État de la Floride, tel que rapporté par le quotidien «News & Observer». Les «Ouragans» visiteront le Lightning de Tampa Bay, mercredi et jeudi, puis les Panthers, samedi et lundi.

En 12 rencontres cette saison, Teravainen a obtenu deux buts et sept mentions d’aide. Il est à deux points du plateau des 300 en carrière dans la Ligue nationale.

La Caroline occupe le deuxième rang de la section Centrale, à un point des Panthers.