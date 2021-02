Chris Godwin veut rester avec les «Bucs», mais...

Le receveur de passes Chris Godwin souhaite poursuivre son association avec les Buccaneers de Tampa Bay, mais pas à n’importe quel prix.

«Je veux être ici. J’aime les gars de l’équipe et je trouve que nous avons quelque chose de spécial. Mais en même temps, je me dois de considérer toutes les possibilités et faire le meilleur choix pour moi et ma famille», a affirmé celui qui pourrait devenir joueur autonome en mars, lors de son passage au «Pat McAfee Show», mardi.

«Une prolongation de contrat serait idéale. Je veux être à Tampa, mais je veux être payé également», a ajouté Godwin.

L’athlète de 24 ans n’a toutefois pas l’intention d’être trop gourmand.

«Le but est évidemment d’être rémunéré correctement, mais je ne suis pas stupide, a-t-il clamé. Je ne me mettrais pas dans une situation où je serais misérable plusieurs années pour quelques dollars de plus.»

Depuis qu’il a été sélectionné en troisième ronde du repêchage de 2017, Godwin est un élément clé de l’attaque des «Bucs». En 58 parties, il a attrapé 244 passes pour 3 540 verges de gain et 24 touchés.

Les champions en titre du Super Bowl ont beaucoup de pain sur planche en ce qui concerne la rétention de leurs joueurs qui pourraient obtenir leur autonomie le 17 mars prochain. En plus de Godwin, Shaquil Barrett, Rob Gronkowski, Levonte David et Ndamukong Suh ont vu leur entente se conclure à la conclusion de la campagne 2020.