Frans Nielsen disponible

Les Red Wings de Detroit ont placé dimanche le nom de l’attaquant Frans Nielsen au ballottage, de sorte que les autres formations de la Ligue nationale peuvent le réclamer d’ici lundi midi.

Le vétéran de 36 ans a été limité à trois mentions d’aide en 18 rencontres cette saison, tout en conservant un différentiel de 0. L’an passé, il s’était contenté de neuf points en 60 sorties. Nielsen a déjà récolté 58 points en 80 affrontements avec les Islanders de New York en 2013-2014.

Le Danois touche 5,25 millions $ au cours de la présente campagne et aura droit au même montant en 2021-2022, dernière année de son pacte de six ans et de 31,5 millions $.

Ailleurs dans le circuit Bettman, Adam Henrique n’a pas été réclamé et demeure la propriété des Ducks d’Anaheim.