Les Islanders se moquent des Eagles

Cédric Desruisseaux a connu une autre soirée fort productive, samedi soir, à Charlottetown. L’attaquant des Islanders a inscrit deux buts et deux aides pour propulser les siens vers une victoire de 8 à 2 contre les Eagles de Cap-Breton.

Desruisseaux a amassé ses quatre points au cours de la deuxième période. Le Québécois, qui est en tête des meilleurs marqueurs et pointeurs de la LHJMQ, a récolté 12 points à ses trois derniers matchs.

Patrick Guay a lui aussi brillé dans la victoire en enregistrant deux buts et une aide. Pour sa part, Thomas Casey a cumulé un but et trois aides.

Brendan McCarthy a aussi ajouté deux buts pour l’équipe locale.

Il s’agit d’un cinquième gain consécutif pour les Islanders, qui sont maintenant à égalité au premier rang du classement général avec les Foreurs de Val-d’Or.