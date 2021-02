Un magnifique clin d’oeil aux Nordiques

Le panorama de Lake Tahoe a beau être magnifique, rien ne fera plus jaser au Québec que les chandails rétro, arborant le logo des Nordiques, que porteront les joueurs de l’Avalanche du Colorado, le samedi 20 février, lors du match en plein air prévu contre les Golden Knights de Vegas.

«C’est simplement un endroit magnifique pour présenter un match en plein air, spécialement dans le contexte où on ne peut pas accueillir de partisans», a commenté Joe Sakic, directeur général de l’Avalanche et ancien joueur des Nordiques, qui n’est pas sans contribuer au sentiment doux-amer des plus nostalgiques.

«Je pense que ce qui est très bien, c’est d’être sur la patinoire. Tu regardes par-dessus la bande et il y a un lac, a pour sa part observé Derek King, directeur principal des installations de la LNH, cité sur le site web du circuit. Ce sera incroyable à regarder. Je pense vraiment que ce sera unique, ce sera excitant le jour des matchs.»

En plus de la rencontre entre l’Avalanche (ou les Nordiques, c'est selon) et les Golden Knights, un deuxième match est prévu à Lake Tahoe. Les Bruins de Boston et les Flyers de Philadelphie doivent en effet s’y affronter dimanche.

MacKinnon, le golfeur

Même si le public n’est pas admis, la LNH a prévu plusieurs activités dans le cadre de ces matchs : hommage aux travailleurs de la santé, dévoilement d’une nouvelle chanson du groupe punk rock Green Day et... un trou d’un coup sur un terrain de golf tenté par le joueur de l’Avalanche Nathan MacKinnon.

Le tout sera notamment diffusé sur les ondes de TVA Sports.

Ce défi de MacKinnon, qui pourrait permettre d’amasser 1 million $ pour le programme Learn to Play de la LNH et de l’Association des joueurs, se veut un clin d’oeil à un exploit qu’avait lui-même réalisé Sakic sur le 17e trou du parcours de golf Edgewood Tahoe, en juin 2011. Le directeur général de l’Avalanche avait effectivement réussi son seul trou d’un coup à vie, à cet endroit, lors d’un tournoi de golf destiné aux célébrités.

«Si tu es pour réussir un seul trou d’un coup, assure-toi que ce soit diffusé à la télévision», a blagué Sakic, qui encourage naturellement son joueur à l’imiter.