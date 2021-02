Le match des étoiles de la NBA confirmé

La NBA a annoncé jeudi qu’elle tiendra bel et bien un match des étoiles qui aura lieu le 7 mars au State Farm Arena d’Atlanta.

À cette occasion, l’événement proposera plusieurs activités, soit un défi d’habiletés, un concours de tirs de trois points et, à la mi-temps de la rencontre, un duel de «slam dunks». Par ailleurs, la composition des formations en présence sera déterminée par deux capitaines d’équipe en début de soirée.

La classique sera du même format que celui de 2020. Les équipes tenteront de remporter chacun des quarts et le dernier d’entre eux devra obligatoirement se terminer par un panier ou un lancer franc réussi. Le quatrième engagement ne sera pas chronométré. Le pointage sera modifié au quatrième quart, puisque le club en avance aura droit à 24 points de plus; ce chiffre se veut un hommage à Kobe Bryant, qui a porté ce numéro et qui est décédé en janvier 2020. La formation en retard devra inscrire au dernier quart un certain nombre de points avant que sa rivale obtienne une récolte en principe inférieure pour triompher.

Initialement, la classique devait se dérouler à Indianapolis, du 12 au 14 février, mais en novembre, le projet a été repoussé en raison de la pandémie de COVID-19. Le Bankers Life Fieldhouse, domicile des Pacers, accueillera l’événement en 2024. L’an prochain, l’événement se tiendra à Cleveland, tandis que Salt Lake City recevra les étoiles en 2023.