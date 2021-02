Germain-Claggett: prise 2

Après avoir dû se contenter d’un verdict nul partagé lors de leur premier combat, Mathieu Germain et Steve Claggett ont l’intention de régler leurs comptes une fois pour toutes dans le ring du Centre Vidéotron, le 17 avril prochain.

Toutefois, les deux pugilistes ont eu un chemin différent depuis leur affrontement de 2019. Germain (18-2-1, 8 K.-O.) a subi deux revers par knockout au cours de ses quatre derniers combats alors que Claggett (29-6-2, 19 K.-O.) a encaissé une défaite à ses trois derniers affrontements.

Voyez l'entrevue de Germain avec Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.

Lors du premier choc entre le Québécois et l’Albertain, on avait eu droit à combat excitant jusqu’à la dernière cloche. Est-ce qu’on aura droit au même scénario ? Les deux principaux intéressés y comptent bien.

«Dans ma tête, j’ai gagné le premier combat entre nous, a souligné Germain lors d’une conférence de presse virtuelle. Il s’est sauvé pendant le dixième round pour obtenir un combat nul.»

«C’était un combat serré. On a eu des ajustements à faire et on veut que le rythme du duel soit le nôtre.»

Claggett attend ce deuxième affrontement avec impatience.

«C’est le 11e round du premier combat qui va commencer le 17 avril, a expliqué l’Albertain. Ça fait deux ans que j’attends ce moment et je suis un boxeur très différent de notre premier rendez-vous.»

«Je vais tout donner et j’ai l’intention de montrer quelques trucs que je n’ai pas encore tentés dans un combat.»

Carré d’As sur pause

Le promoteur Camille Estephan a confirmé que ce deuxième duel entre Germain et Claggett ne fait pas partie du tournoi du Carré d’As.

«On peut dire que c’est sur pause, a indiqué le patron d’Eye of the Tiger Management. La suite du tournoi va dépendre de ce qu’on va faire avec Junior Ulysse.»

«Nous sommes en négociations pour un combat d’envergure aux États-Unis pour lui. Par la suite, il n’y a rien qui nous empêche de relancer le tournoi plus tard.»

Pour revenir à la carte du 17 avril, un autre combat de la sous-carte retient l’attention. Celui entre l’Ontarien Josh Wagner (7-0, 5 K.-O.) et le Russe Artem Oganesyan (12-0, 10 K.-O.) pour être l’un des plus relevés de la soirée.

À sa dernière visite au Québec, Wagner avait fait parler de lui en l’emportant sur Raphaël Courchesne. Il va encore tenter de surprendre les experts contre Oganesyan.

Il y a aura également un duel à saveur québécoise entre Kenny Victor Chery et Mathieu Duguay. Bree Howling et la recrue Alexandre Gaumont feront également leurs débuts sous la bannière d’EOTTM.