Drouin pour relancer «KK»?

Les avis sur le début de saison de l'attaquant du CH Jonathan Drouin sont somme toute assez positifs, alors que le Québécois a peu de choses à se reprocher, ayant notamment cumulé 11 points en 15 matchs jusqu'ici.

Sachant que le numéro 92 est en confiance et obtient des résultats, serait-il judicieux de le jumeler au jeune centre finlandais Jesperi Kotkaniemi, qui traverse une période plus difficile depuis quelques matchs?

C’est du moins ce qu’avance Jean-Charles Lajoie. Au cours de son émission, JiC a proposé à l’entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, de faire jouer Drouin aux côtés de Kotkaniemi, question de relancer et supporter ce dernier.

«Claude Julien adore rouler quatre trios, chercher un équilibre sur toutes ses unités afin de bien gérer son temps de glace et pour conserver ses forces vives, ses forces fraîches», a affirmé l’animateur.

La saison dernière, lorsque les deux attaquants ont joué ensemble sur un trio complété par Joel Armia, ils ont amassé 14 points, dont huit buts, en plus de cumuler un différentiel de +5, en sept parties.

Il faut aussi souligner, selon Jean-Charles, que «défensivement, il (Drouin) joue mieux, il est davantage engagé, davantage impliqué, ce qui ne l’empêche pas d’être victime de quelques revirements non provoqués sur des tentatives de passes périlleuses».

Ce serait aussi l’occasion de voir si la bonne tenue de Drouin n’est pas seulement le résultat des bonnes performances de ses compagnons de trio Nick Suzuki et Josh Anderson, car mine de rien, «au cours des huit derniers matchs, dont deux contre Vancouver et deux contre Ottawa, Drouin n’a que trois passes et pas de but» a précisé l’animateur, qui croit qu’un changement de trio pourrait faire bouger les choses.

