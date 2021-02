Des absents de taille chez les Flyers

Les Flyers de Philadelphie seront privés de plusieurs de leurs meilleurs éléments, dimanche, lorsqu’ils affronteront les Bruins de Boston en plein air à Lake Tahoe.

En effet, les attaquants Claude Giroux, Travis Konecny, Scott Laughton, Oskar Lindblom et Jakub Voracek, ainsi que le défenseur Justin Braun, devront faire l’impasse sur cette rencontre. Les six joueurs suivent le protocole COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 9 février et ne voyageront pas avec l’équipe cette fin de semaine.

«Personne qui est sur cette liste ne viendra», a affirmé jeudi l’entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault, selon le site LNH.com.

À l’arrêt depuis 10 jours en raison de la COVID-19, les Flyers devaient reprendre l’action jeudi soir contre les Rangers de New York, à Philadelphie.

«On n’a pas joué depuis si longtemps, je ne sais pas comment nous allons réagir, a admis Vigneault. Je suis content de ce que j’ai vu jusqu’ici, mais nous saurons ce qu’il en est seulement au moment de la mise en jeu. Le mot d’ordre est de garder les choses simples, de jouer les pourcentages et de faire de courtes présences sur la patinoire.»