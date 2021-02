Connor McDavid fier de «côtoyer» Sidney Crosby

L’attaquant-vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid n’a pas raté l’occasion d’inscrire son nom à côté de celui de Sidney Crosby dans le livre d’histoire de la Ligue nationale, mercredi, et il en est très heureux, tout comme ses coéquipiers.

McDavid a récolté deux mentions d’aide dans le gain de 3 à 2 aux dépens des Jets de Winnipeg, mais surtout, il a franchi le cap des 500 points en carrière. Il est devenu le troisième hockeyeur actif à atteindre cette marque en moins de 400 parties. Le numéro 97 a eu besoin de 369 rencontres pour y parvenir, tout comme Crosby.

Le joueur de 24 ans a participé au filet de Jesse Puljujarvi tôt en première période afin de franchir cette étape importante.

«C’est un petit fait d’armes le long d’un parcours, ce qui, j’imagine, est très bien. Voir la réaction de mes coéquipiers, amis et membres de la famille est toujours spécial, donc j’apprécie ce soutien, a-t-il déclaré au site NHL.com. C’est plaisant de penser au fait de se retrouver dans la même phrase que lui [Crosby]. C’est vraiment bien de voir comment les choses se passent parfois.»

Son comparse Leon Draisaitl, qui a touché la cible mercredi, partageait ses sentiments de bonheur après la rencontre. Toutefois, l’Allemand a préféré souligner la personnalité agréable de McDavid qui lui permet de rester en contrôle.

«C’est incroyable. Il a fait cela toute sa carrière et il continue ainsi. Je pense que nous avons assez parlé de ses performances sur la glace et de sa façon de jouer, mais selon moi, ce qui impressionne le plus, c’est comment il se comporte à l’extérieur de la patinoire. C’est un jeune qui agit avec humilité, quelqu’un de qui vous pouvez apprendre. Nous sommes très chanceux de compter sur un gars comme lui en tant que leader» a affirmé Draisaitl.

Un honneur

Le principal concerné avait d’ailleurs tourné les projecteurs vers Crosby, qu’il a longuement louangé plus tôt cette semaine. Le numéro 87 des Penguins de Pittsburgh représente un modèle aux yeux de McDavid.

«Il a tellement obtenu de succès dans cette ligue et a accompli tout ce que je veux faire. C’est un excellent joueur à suivre les pas. [...] Il voulait s’améliorer dans les mises au jeu et il a réussi. Il souhaitait marquer davantage et il a réussi. Je crois qu’il y a beaucoup de leçons à tirer de son jeu, car le hockey a changé énormément au fil des ans et il continue de récolter les succès», avait-il mentionné au site du circuit.

Maintenant, la fructueuse carrière de McDavid est bien en marche, lui qui a mis 64 rencontres pour passer de 400 à 500 points. La suite s’annonce brillante.

«Je me sens de plus en plus à l’aise à mesure que les années avancent et mieux dans ma peau. Je comprends encore plus le jeu, a-t-il dit. Mon style devient un peu plus offensif comparativement à mes débuts dans la ligue. Je pense donc que cela joue un rôle dans tout cela. Mais franchement, je suis plus à l’aise au fil des ans.»