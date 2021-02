La fin pour Ben Roethlisberger avec les Steelers?

Le directeur général des Steelers de Pittsburgh, Kevin Colbert, semble loin d’être convaincu de vouloir poursuivre l’association avec le quart-arrière Ben Roethlisberger.

«À l’heure où on se parle aujourd’hui, Ben est un membre des Steelers de Pittsburgh, a dit Colbert mercredi, selon ESPN. Il nous a réitéré sa volonté de jouer. Nous lui avons dit que nous devons évaluer la situation.»

Le rachat du contrat de Roethlisberger en 2021 accaparerait 41,25 millions $ sur la masse salariale des Steelers. Le vétéran de 38 ans a toutefois dit récemment qu’il était prêt à restructurer son lucratif contrat, puisque l’argent n’était plus sa priorité à ce stade-ci de sa carrière.

Le rendement de Roethlisberger, qui a commis quatre interceptions dans la défaite contre les Browns de Cleveland au premier tour éliminatoire, pourrait aussi convaincre les Steelers de chercher un nouveau pivot.

«Peu importe l’équipe que nous aurons en 2021, nous ne voulons pas perdre en première ronde éliminatoire», a lancé Colbert.

«On espère arriver à trouver la meilleure solution pour l’organisation et pour Ben. On espère qu’il pourra le comprendre et être sur la même longueur d’onde que nous.»