Australie: Barty «un peu perdue sur le court»

Dans le tableau féminin, coup d'arrêt pour Ashleigh Barty: la no 1 mondiale a soudainement perdu le fil face à la Tchèque Karolina Muchova (27e) dans un match à deux faces (1-6, 6-3, 6-2).

Un trophée à la veille du premier Grand Chelem de la saison, aucune manche perdue pour rallier les quarts de finale, vingt jeux abandonnés en route seulement: Barty faisait tranquillement son petit bonhomme de chemin pour son retour sur le circuit après onze mois d'absence, d'abord forcée par la pandémie de Covid-19, puis par précaution sanitaire.

Retour du public jeudi

Mais tout a basculé alors qu'elle comptait un set et un bris d'avance (6-2, 2-1).

«Un peu perdue sur le court» et avec «la tête qui tourne», Muchova prend alors un temps mort médical. Et la physionomie du match s'inverse.

«Rafraîchie», la Tchèque en revient plus conquérante et plus régulière, mais, surtout, Barty perd elle complètement le fil. L'Australienne multiplie les fautes directes (37 !) et ne trouve plus d'intensité. Au point de ne plus gagner que trois des quatorze jeux suivants.

«J'ai perdu le fil. Je suis déçue d'avoir laissé le break médical devenir un tournant du match», regrette Barty.

Voilà ainsi Muchova dans le dernier carré en Grand Chelem pour la première fois, à 24 ans. Elle y affrontera jeudi l'Américaine Jennifer Brady (24e, 25 ans), sortie victorieuse 4-6, 6-2, 6-1 de son duel 100% américain avec Jessica Pegula (61e) et elle en demi-finale majeure pour la deuxième fois après les Internationaux des États 2020.

L'autre demi-finale opposera la no 3 mondiale Naomi Osaka à Serena Williams.

Et le public sera de nouveau le bienvenu en tribunes: le confinement de cinq jours en vigueur à Melbourne s'achève mercredi soir, et jusqu'à quelque 7.500 spectateurs pourront revenir garnir les tribunes de la Rod Laver Arena dès jeudi.