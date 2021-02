Kim Boutin: une pause pour revenir en force

Triple médaillée olympique aux Jeux de Pyeongchang en 2018, Kim Boutin a confirmé mardi qu’elle ne participerait pas au Championnat mondial de patinage de vitesse courte piste qui se déroulera du 5 au 7 mars à Dordretch, aux Pays-Bas.

En pause depuis six semaines, d’un commun accord avec Patinage de vitesse Canada (PVC), Boutin assure qu’elle ne fait pas une croix sur les Jeux olympiques de 2022 à Pékin.

«Il y a eu beaucoup de changements au sein de l’équipe nationale et cela a affecté plusieurs athlètes, dont moi, a raconté la patineuse de Sherbrooke. Le départ de Frédéric Blackburn (son entraîneur de longue date) m’a affectée, tout comme la COVID-19, qui a mené à l’annulation des compétitions. Je ne vois pas la nécessité d’obtenir des résultats dès cette année et de m’investir à cent pour cent. Je prends ce recul dans l’optique de me préparer davantage pour les Jeux olympiques, et les périodes de recul m’ont toujours payée dans le passé.»

«Le départ de Frédéric, avec qui j’ai connu beaucoup de succès au fil des ans, n’est pas une corrélation de cause à effet au sujet de ma décision de prendre du recul, mais ça fait partie de mon choix, poursuit la deuxième femme au monde à avoir remporté une médaille dans les trois épreuves individuelles à une même olympiade. La COVID-19 m’a amenée à faire certaines réflexions. L’introspection est importante pour moi et j’ai besoin d’être connectée à ce que je ressens.»

Bonne relation

La patineuse de 26 ans assure que sa relation avec le nouvel entraîneur de l’équipe féminine, Sébastien Cros, est très bonne. «Ça va super bien et j’adore sa façon de penser. Il peaufine sa préparation dans le plaisir et s’assure que nous sommes dans un bon état d’esprit. On va développer notre relation au fil des entraînements. Le programme se ressemble beaucoup et le personnel est le même. C’est un nouveau départ qui est sain.»

Si elle dit entretenir une bonne relation avec son nouveau coach, Boutin ne cache pas que l’incertitude dans laquelle a baigné l’équipe nationale pendant plusieurs mois n’a pas été facile à gérer.

«Ça tire du jus de ne pas savoir ce qui allait se passer avec l’entraîneur-chef. Il y avait des inquiétudes en raison de l’incertitude. On ne savait pas dans quelle direction on allait. Les démarches ont été longues. C’était nébuleux et on n’avait pas de contrôle. J’avais une bonne relation avec Fred, et je l’aimais bien.»

Après une plainte pour harcèlement psychologique d’une patineuse au printemps 2020, Blackburn a été suspendu avec solde pendant l’enquête indépendante déclenchée par PVC. En octobre dernier, l’organisme national jugeait que Blackburn ne pouvait plus occuper le poste d’entraîneur-chef, bien que l’enquête n’ait pas conclu qu’il y avait eu harcèlement psychologique.

Objectif Pékin

Le 12 janvier, PVC confiait l’équipe féminine à Cros et embauchait le médaillé olympique Marc Gagnon comme adjoint. Cros continue son boulot avec l’équipe masculine.

Boutin assure que sa pause ne diminuera en rien ses objectifs pour Pékin, où l’or sera dans sa mire. « Je veux performer à Pékin et je souhaite déterminer quelle est la meilleure façon de le faire, a-t-elle expliqué. Je sais que je vais être attendue et je dois déterminer de quelle façon je vais aborder les Jeux. Je veux les vivre les yeux ouverts et être consciente de ce qui se passe. »

L’état d’esprit qui a mené à ses succès au cours de la saison 2019-2020, où elle a remporté neuf médailles individuelles, dont sept d’or, a pesé lourd sur les épaules de Boutin. « Je m’étais mis beaucoup de pression en disant haut et fort que je voulais gagner, a rappelé celle qui pense renouer avec la glace en avril. Je suis fière de mes succès, mais cela a demandé beaucoup d’efforts.

«Ces exigences élevées ont déstabilisé ma préparation mentale. Je dois trouver l’équilibre pour que Kim soit la plus heureuse possible tout en maintenant des objectifs élevés. La pause va m’aider à trouver cet équilibre. Je suis maintenant à l’étape de renouer avec l’amour de mon sport.»