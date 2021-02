Auston Matthews fait son mea culpa

L’attaquant Auston Matthews ne se sentait vraiment pas bien à la suite de la déconfiture de ses Maple Leafs de Toronto face aux Sénateurs d’Ottawa, lundi.

Même s’il a marqué dans la défaite de 6 à 5 en prolongation, le numéro 34 a pris le blâme après que son club eut échappé une priorité de quatre buts et le match.

«Je pense qu’on a manqué un peu de détermination et ils nous ont défiés. Lorsqu’ils ont eu leurs chances, on n’a pas été capable de répondre. On a vraiment gâché ça», a-t-il déclaré au réseau Sportsnet.

Pour son entraîneur-chef Sheldon Keefe, cette rencontre envoie un mauvais message et des correctifs devront être apportés.

«C’est décourageant et sûrement un pas en arrière, a-t-il avoué au site NHL.com. Nous avons été imprudents et nonchalants avec la rondelle. C’est un défaut nuisant à notre jeu. Ce n’était pas tout le monde ici, mais il n’y avait pas assez de gars dans le bateau. On a concédé le match à un moment où il ne se passait rien. On a carrément laissé offert la victoire en cadeau.»

Solution simple

Maintenant, les joueurs des Leafs retourneront à la planche à dessin afin d’effectuer les ajustements requis d’ici mercredi, jour de leur prochain rendez-vous avec Ottawa. Même si Toronto demeure au sommet du classement général avec 24 points, il faudra effacer rapidement cette contre-performance.

«Demain est un autre jour. On regardera des vidéos et travaillera certains aspects pour être prêts mercredi», a précisé le vétéran Joe Thornton, de retour en action lundi après avoir manqué 10 parties en raison d’une côte fracturée.

«Je ne crois pas que nous les avons pris à la légère. Ce sont des professionnels et ils restent compétitifs. Je m’attends à la même chose deux autres fois dans les jours à venir», a renchéri le défenseur Morgan Rielly au journal «Toronto Sun».