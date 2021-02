«Il va falloir que Kotkaniemi devienne tenace»

Le jeune joueur de centre des Canadiens de Montréal Jesperi Kotkaniemi connaît certaines difficultés depuis quelques rencontres.

En plus de n'avoir amassé aucun point à ses cinq derniers matchs, il n'a remporté que 44% de ses mises en jeu et n'a appliqué que sept mises en échec.

«Il va falloir que Jesperi Kotkaniemi devienne tenace, a indiqué Renaud Lavoie, mardi, lors de l'émission JiC. Je ne veux pas commencer à taper sur la tête de Jesperi Kotkaniemi, mais les attentes du CH sont différentes cette année et elles sont très élevées.

«Donc si ton joueur de centre no 3 n'est pas en mesure de répondre aux exigeances avec des joueurs de qualité... Si j'étais lui, je mettrais la "switch à On" et je serais un peu plus hargneux. Je suis convaincu que le DG des Canadiens regarde ce qui se passe ailleurs.

Voyez le segment complet de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.