«Il est l’un des meilleurs gardiens de la ligue»

Marc-André Fleury a été nommé deuxième étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et ses coéquipiers des Golden Knights de Vegas n’en sont guère surpris.

Lorsqu’une journaliste a mentionné le nom du gardien sorelois en conférence de presse, mardi, le visage de l’attaquant québécois William Carrier s’est immédiatement illuminé.

En l’absence de Robin Lehner, blessé, Fleury a en effet présenté une fiche de 3-1 et un taux d’efficacité de ,943. Il a notamment réussi un blanchissage, dimanche, lorsqu’il amorçait un deuxième match en autant de soirs, et ce, malgré ses 36 ans.

«Nous savons que Fleury est l’un des meilleurs gardiens de la ligue, si ce n’est pas le meilleur. Il est encore capable. Il joue intensément, il s’entraîne très fort et il est meilleur chaque jour. C’est bon pour nous», a fait valoir Carrier.

Retour à la normale en vue

Pas question, toutefois, d’écarter Lehner de l’équation. L’entraîneur-chef Peter DeBoer avait réparti les matchs assez équitablement en début de saison. La situation devrait revenir à la normale lorsque Lehner sera de retour.

Les Knights ont en effet eu quelques matchs reportés, récemment, et la fin du calendrier sera certainement éreintante avec les ajustements. Lehner, aux prises avec une blessure au haut du corps, devrait ainsi être un atout précieux pour le club du Nevada.

«Nous avons eu une pause de 10 jours il y a une semaine et demie, donc le corps se sent bien, a dit Carrier. Évidemment, l’horaire est plus compressé, mais je crois que tout le monde se sent bien. Nous devons construire là-dessus.»

Carrier en est à une cinquième saison dans la LNH. Il a connu sa meilleure campagne en 2019-2020, totalisant sept buts et 19 points en 71 parties. Cette saison, il a jusqu’ici été limité à une aide en 13 sorties.