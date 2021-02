COVID-19: Bill Daly se fait rassurant

Malgré le report d’une trentaine de parties et près d’une centaine de noms inscrits sur la liste des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19, la Ligue nationale de hockey (LNH) garde le cap.

Selon le commissaire adjoint du circuit Bettman, Bill Daly, toutes les équipes seront en mesure de conclure leur calendrier de 56 matchs et la saison se terminera cet été, comme la LNH l’a prévu.

«Nous avons reporté 35 matchs et nous avons été capables de le faire de façon transparente, a indiqué Daly lundi, lors d’un entretien avec le réseau ESPN. J’espère que le nombre de reports diminuera au fur et à mesure que la saison avancera, mais nous n’avons pas encore touché à la période tampon prévue à la fin du calendrier.»

En janvier dernier, la LNH a annoncé que sa saison régulière se terminerait le 8 mai et que ses séries éliminatoires allaient s’amorcer le 11 mai. Il semblerait toutefois que cela soit décalé légèrement pour permettre à tous les clubs de disputer leurs affrontements.

«Nous avons toujours dit que nous voulions finir la campagne à la mi-juillet, a rappelé Daily. Je ne pourrais pas dire si ce sera le 10 ou le 20 juillet. Nous avons de la flexibilité.»

Pas de surprise

En ce qui concerne les joueurs qui ont contracté le virus ou qui ont été en contact avec quelqu’un d’infecté, le commissaire adjoint n’est pas vraiment surpris de la situation.

«Aurais-je espéré qu’il y ait moins de cas et moins d’éclosions dans nos clubs? La réponse est oui. Est-ce que je peux dire que c’est une surprise? Je ne pense pas», a-t-il dit.

«Très honnêtement, nous avons beaucoup de joueurs, a ajouté Daily pour justifier l’état de la situation. Nous en avons plus que dans la NBA. Je parle de 725 joueurs dans nos formations, nos équipes de réserve, en plus des patineurs de la Ligue américaine. Il y a juste tellement de hockeyeurs.»

De nouvelles dates

Le circuit a par ailleurs annoncé en après-midi de nouvelles dates pour 29 matchs. Quatorze équipes sont concernées; le Wild du Minnesota (huit), les Capitals de Washington (sept) et les Coyotes de l’Arizona (sept) sont les plus touchées.

Les dates de six autres parties n’ont toujours pas été annoncées, tandis que la rencontre entre les Rangers de New York et les Capitals, samedi, a été devancée de 19 h à 12 h 30.