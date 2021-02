Encore beaucoup de trous dans la défense des Oilers

Les Oilers d’Edmonton semblaient avoir réglé leurs problèmes défensifs dernièrement, mais leurs vieux démons sont revenus les hanter.

Après avoir récolté trois victoires d’affilée la semaine passée face aux Sénateurs d’Ottawa et au Canadien de Montréal, les hommes de l’entraîneur-chef Dave Tippett croyaient être revenus sur la bonne voie, eux qui avaient concédé seulement trois buts durant leur séquence fructueuse. Cependant, les Jets de Winnipeg les ont rappelés à l’ordre, lundi. Dans un revers de 6 à 5, les gardiens Mike Smith et Mikko Koskinen en ont arraché, le premier prenant le chemin du banc après quatre buts alloués en 11 tirs.

Cependant, leurs coéquipiers sont conscients qu’il y a également des ajustements à apporter de leur côté.

«Nous ne gagnerons pas beaucoup de parties en donnant six buts comme ce fut le cas ici, a souligné le défenseur Tyson Barrie au réseau Sportsnet. Ça doit être notre principale préoccupation. Nous souhaitons être une formation excitante à regarder et marquer des buts, mais nous devons être capables de fermer la porte.»

D’ailleurs, l’attaquant Leon Draisaitl livrait sensiblement le même discours avant la rencontre de lundi, lui qui disait avoir peaufiné son jeu défensif.

«Parce que nous n’avons pas gagné ces dernières années. Réellement, quelque chose doit changer», avait-il dit.

Pour sa part, Tippett doit espérer une meilleure concentration de ses troupiers qui remettent constamment la rondelle à l’adversaire. Peu importe celui se trouvant devant le filet, il devient ardu de réparer d’innombrables erreurs soir après soir.

«Nous avons commis trop de revirements à notre ligne bleue et nous aurions dû sortir du territoire. Et nous n’avons pas bien défendu l’enclave non plus», a entre autres évoqué l’instructeur.

Les gardiens

Pour revenir aux deux gardiens réguliers des Oilers, même si la défense devant eux éprouve des ennuis, ils doivent aussi s’améliorer. Smith avait disputé deux excellentes rencontres avant de flancher contre les Jets. Cette saison, il présente une moyenne de buts accordés de 2,10 et un taux d’efficacité de ,935, des statistiques nettement plus intéressantes que celles des deux années précédentes.

Edmonton se croise les doigts pour que le vétéran puisse offrir d’autres performances solides, car les choses ont été plus compliquées pour lui en 2018-2019, lorsqu’il avait affiché un taux de ,898 avec les Flames de Calgary. La saison suivante, ce fut à peine mieux (,902) chez les Oilers.

Quant à Koskinen, sa moyenne de 3,43 et son taux de ,894 témoignent de ses problèmes de la présente campagne.

La formation albertaine a de nouveau rendez-vous avec les Jets, mercredi. Elle présente la huitième pire moyenne de buts concédés (3,41) de la Ligue nationale jusqu’ici.