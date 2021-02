Un joueur d’expérience s’amène avec le CF Montréal

Le CF Montréal a embauché mardi l’attaquant Erik Hurtado en lui accordant un contrat d’un an et d’une année d’option pour 2022.

L’Américain de 30 ans a été sélectionné au cinquième rang du repêchage 2013 de la Major League Soccer (MLS) par les Whitecaps de Vancouver et compte 133 matchs en huit campagnes dans le circuit Garber.

«Nous sommes heureux de l’acquisition d’Erik, a émis dans un communiqué le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. Il s’agit d’un joueur polyvalent et expérimenté ayant un bagage de plusieurs saisons en MLS. Étant libre, nous avons profité de cette opportunité pour l’ajouter à notre effectif.»

Hurtado a été échangé par les Whitecaps au Sporting de Kansas City en décembre 2018. Au cours des saisons 2019 et 2020, il a totalisé sept buts en 28 sorties. À vie dans la MLS, il a touché la cible 19 fois pendant le calendrier régulier. Par ailleurs, en 2015, il avait été prêté par Vancouver au club de première division norvégienne Mjondalen IF, où il a disputé 11 matchs de ligue, en plus d’un duel de coupe.