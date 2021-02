Un duel tout floridien à TVA Sports

Les Panthers de la Floride et le Lightning de Tampa Bay s'affronteront pour une troisième fois en cinq jours, lundi.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Les deux équipes ont bataillé jeudi et samedi derniers et se sont partagé les honneurs de ces deux duels. Tout d'abord, les Panthers se sont imposés 5-2 avant que les «Bolts» ne prennent leur revanche, 6-1, deux jours plus tard.

Le Lightning est au sommet du classement de la section Centrale, avec 21 points en 12 matchs.

Les Panthers suivent en faisant partie d'un groupe de quatre équipes avec 18 points, soit les Hurricanes de la Caroline, les Blackhawks de Chicago et les Blue Jackets de Columbus.

Jonathan Huberdeau est le meilleur pointeur des Panthers, avec 15 points. Brayden Point est le plus productif chez le Lightning, avec 16 points.

Steven Stamkos, dont le nom a récemment été retiré de la liste de la COVID-19, pourrait prendre part au match.