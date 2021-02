La difficile réalité des recruteurs de la LNH

La pandémie de COVID-19 cause bien des maux de tête aux différents recruteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

De passage au podcast «La Dose» animé par Jean-Philippe Bertrand, mardi matin, le recruteur des Predators Jean-Philippe Glaude a mis en lumière toutes les difficultés rencontrées par ses collègues et lui en marge du prochain repêchage du circuit Bettman. Écoutez l'entrevue complète dans le lecteur dans l'entête.

«C’est très difficile de repêcher des joueurs que tu n’as pas vu jouer», a-t-il d’abord lancé.

«La Ligue junior de l’Ouest et celle de l’Ontario sont mises sur pause depuis des mois. Les joueurs que je scrute, actuellement, ce sont majoritairement des gars de la LHJMQ que je n’ai vu jouer que via vidéo. Soyons honnêtes : c’est loin d’être une façon de faire optimale. Tu ne vois que la rondelle et tu rates plusieurs éléments très importants d’un match.

«Mes collègues de l’Ouest et de l’Ontario, eux, n’ont carrément pas de matchs à voir pour l’instant! C’est extrêmement difficile, d’autant plus qu’en 2021, bien repêcher est la clé si tu veux permettre à ton équipe de faire les séries...»

Glaude a du même souffle raconté une anecdote plutôt révélatrice de l’actuel climat prévalant chez les recruteurs des Predators.

«Tout récemment, on a tenu une petite réunion entre membres des "Preds" et on a fait comme s’il allait y avoir un repêchage en juin prochain. Honnêtement, c’était triste pour mes collègues de l’Ouest et de l’Ontario. Ils n’ont pas prononcé un seul mot de la rencontre! En même temps, tu voulais qu’ils disent quoi? Ils n’ont vu aucun match de hockey cette année...»

Repousser le repêchage?

Selon Jean-Philippe Glaude, sans être miraculeuse, une éventuelle et bien simple solution pourrait changer la donne de façon positive en ce qui a trait aux épreuves actuellement traversées par les différents recruteurs : repousser le repêchage.

«Je crois qu’on a pas le choix de se ranger derrière cette possibilité-là», croit le Québécois.

«Moi, en tant que recruteur, je verrais bien un repêchage en janvier ou février 2022. Comme ça, si la OHL et la WHL reprennent l’action comme il se doit en septembre prochain, on aura au moins eu quatre ou cinq mois pour observer les patineurs qui étaient admissibles cette année, comparativement à une réalité où on tiendrait un repêchage en juin 2021.

«Puis en juillet 2022, la LNH pourrait tenir une deuxième séance de sélection, mais cette fois pour les joueurs admissibles la même année. Une séance plus typique, au fond.»

Écoutez l'épisode complet de La Dose dans le lecteur ci-dessous.