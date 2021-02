La lumière au bout du tunnel pour les Sabres

Les Sabres de Buffalo ont retrouvé un peu de normalité à l’entraînement, dimanche, puisque l’entraîneur-chef Ralph Krueger et le défenseur Rasmus Dahlin ont pu mettre fin à leur période d’isolement prévue au protocole de COVID-19.

Samedi, Taylor Hall a été le premier joueur touché à obtenir l’autorisation de reprendre l’entraînement. Au total, neuf athlètes ont vu leur nom placé sur la liste de COVID-19 depuis le 2 février. Dylan Cozens, Curtis Lazar, Casey Mittelstadt, Tobias Rieder, Jake McCabe, Brandon Montour et Rasmus Ristolainen sont toujours exclus.

Krueger a été l’un de ceux qui ont contracté la maladie et il a révélé avoir souffert de «symptômes modérément sévères» au cours de la dernière semaine. Il a d'ailleurs plaidé pour une approche plus prudente.

«Je me sens vraiment mieux, a-t-il dit dimanche, en vidéoconférence. Je n'ai jamais eu de fièvre, mais je me suis retrouvé avec beaucoup de courbatures et de fatigue pendant plus d'une semaine.»

«Il est donc temps de réaliser à quel point la COVID-19 est mortelle. Tout le monde sait que j'essaie de me maintenir en forme et de gérer cette partie de ma vie. Mais je n'avais aucune chance et je suis vraiment content ces derniers jours de me sentir plus normal.»

Casse-tête

L’éclosion de COVID-19 a été à l’origine d'une fermeture d’une semaine du centre d’entraînement de l’équipe. Les séances sur la glace ont repris mardi dernier. Plusieurs matchs du club ont d’ailleurs été reportés, de sorte que le duel de lundi contre les Islanders de New York sera le premier de l’équipe depuis le 31 janvier.

Krueger ignore d’ailleurs s’il sera derrière le banc pour ce rendez-vous. Il sait toutefois que le reste de la saison sera très occupé pour l’équipe. «Vous avez peut-être vu la dernière séance d’entraînement avant le mois de mai», a-t-il blagué.

«Nous allons nous rassembler en équipe, avait dit Hall, samedi, à propos de cette épreuve. Nous sommes toujours en plein milieu d'une course pour les éliminatoires avec une place à prendre. Ainsi, je suis ravi d'être de retour et j'espère que nous pourrons gagner quelques matchs assez rapidement.»