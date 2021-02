Un autre rendez-vous entre les Bruins et les Rangers

Les Rangers de New York et les Bruins de Boston s'affronteront à nouveau, vendredi soir, au Madison Square Garden.

La rencontre sera diffusée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

Les deux équipes avaient croisé le fer, il y a deux jours, alors que les Bruins s'étaient imposés 3-2, en prolongation.

C'est Brad Marchand qui avait marqué le but de la victoire lors de la période supplémentaire. De plus, le Québécois Julien Gauthier, des Rangers, avait réussi le premier but de sa carrière dans la LNH lors de ce duel.

Il s'agira du deuxième matche entre les deux formations cette saison.

Les Bruins sont au sommet du classement de la section Est, avec une récolte de 20 points.

Les Rangers, de leur côté, sont sixièmes de cette même section, grâce à 11 points.