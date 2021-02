Les Internationaux d'Australie à huis clos

Le Covid-19 s'invite à nouveau aux Internationaux d'Australie, un nouveau confinement de cinq jours des six millions d'habitants de l'État de Victoria, dont Melbourne est la capitale, a été annoncé vendredi pour contrer une possible résurgence de l'épidémie, contraignant le tournoi à se dérouler à huis clos.

Le confinement de cet État, qui débutera dans la nuit de vendredi à samedi à minuit, a été décidé après l'apparition d'un foyer épidémique «hyperinfectieux» de contaminations au variant anglais du coronavirus, susceptible de ruiner les efforts menés jusqu'à présent avec succès par l'Australie, a annoncé Daniel Andrews, le premier ministre de cet État.

Cette mesure porte un nouveau coup au premier tournoi du Grand Chelem de la saison 2021, qui a débuté lundi avec trois semaines de retard pour permettre aux meilleurs joueurs du monde d'effectuer quatorze jours de quarantaine à l'hôtel.

En vertu de ces nouvelles restrictions, les habitants de cet Etat devront rester chez eux pendant cinq jours, sauf pour un nombre limité d'activités essentielles autorisées comme faire leurs courses et des exercices physiques. Les rassemblements sont interdits et le port d'un masque obligatoire en dehors du domicile.

Il s'agit d'un sérieux revers pour la population confinée plus de 100 jours en 2020 pour juguler une précédente épidémie de coronavirus qui avait touché des milliers de personnes et en avait tué quelque 800. Cette mesure avait été levée à la fin du mois d'octobre.

Les patrons des petits commerces étaient d'autant plus désemparés que ces mesures ont été décidées à la veille du week-end de la Saint-Valentin, sur lequel ils comptaient pour rattraper les pertes enregistrées l'an passé.

«Souche la plus infectieuse»

«Ces restrictions visent à nous assurer que nous réagissons de manière appropriée à la souche de coronavirus la plus infectieuse et la plus rapide que nous ayons jamais vue», a déclaré M. Andrews lors d'une conférence de presse organisée à la hâte vendredi, après une hausse dans la nuit du nombre de cas liés à un foyer de contamination dans un hôtel de l'aéroport de Melbourne où des voyageurs internationaux étaient placés en quarantaine.

Jusqu'à présent, 13 personnes ont été infectées parmi le personnel de l'hôtel et leur famille.

M. Andrews s'est dit convaincu que «cette réaction courte et tranchante pour couper la propagation (serait) efficace. Nous serons en mesure d'étouffer ce phénomène. Nous pourrons l'empêcher de nous échapper».

Pour les Internationaux d'Australie qui doivent se terminer le 21 février, une bulle sanitaire va être mise en place, et «seuls les joueurs et leurs équipes, ainsi que les membres du personnel qui ne pourront pas faire leur travail depuis chez eux, seront autorisés sur le site», a précisé ensuite le directeur du tournoi Craig Tiley.

«D'après les retours que nous avons, les joueurs veulent juste continuer à jouer. Cela fait un an qu'ils sont dans des bulles», a ajouté M. Tiley.

«C'est dur. Ces quelques jours vont être difficiles pour tout le monde», a déclaré l'Américaine Serena Williams, qui a appris la nouvelle à l'issue de sa victoire 7-6 (5) et 6-2 contre la Russe Anastasia Potapova.

«Ce n'est pas idéal, c'est vraiment amusant maintenant que les spectateurs sont de retour. Mais en fin de compte, nous devons faire ce qu'il y a de mieux», a-t-elle noté.

Les problèmes rencontrés lors des Internationaux d'Australie illustrent la difficulté d'organiser de grands événements sportifs depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Préparatifs compliqués

La semaine dernière, la participation à six tournois de préparation à Melbourne a également été suspendue pendant une journée, un travailleur ayant été testé positif dans l'un des hôtels officiels.

Tous avaient dû subir un nouveau test qui s'était avéré négatif.

Tous les tournois de préparation à l'Open d'Australie avaient été suspendus 24h dans l'attente du résultats de ces tests, mais avaient finalement repris sans autre perturbation.

Les Internationaux d'Australie avaient eu l'autorisation de maintenir l'accueil des spectateurs tel qu'il avait été prévu, soit 25 000 à 30 000 spectateurs par jour, redonnant même parfois au circuit mondial du tennis l'impression d'avoir renoué avec l'ambiance passionnée de l'avant-pandémie.

Les préparatifs du tournoi, qui avait été décalé de trois semaines en raison du coronavirus, avaient déjà été fortement compliqués par l'épidémie.

Après une saison 2020 bouleversée par le Covid-19, les organisateurs avaient fait le pari de maintenir cet événement majeur, au prix d'une logistique extraordinaire du fait de contraintes sanitaires exceptionnelles.

L'Australie a été l'un des pays qui ont le mieux réussi à contenir le coronavirus, avec quelque 900 décès pour une population de 25 millions d'habitants.

Le Masters 1000 de Monte-Carlo se jouera à huis clos

Le tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo, programmé du 10 au 18 avril, se jouera à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19, ont annoncé vendredi les organisateurs du premier tournoi important sur terre battue de la saison.

Cette décision a été prise «conformément aux dernières dispositions gouvernementales de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 3 mai 2021», expliquent les organisateurs.

L'an dernier, le tournoi de Monte-Carlo avait été annulé alors que la planète plongeait dans les confinements et autres mesures sanitaires, et que le circuit ATP était suspendu.

Les tournois de tennis organisés depuis la reprise, à la fin de l'été 2020, le sont dans des conditions sanitaires strictes, avec des bulles pour les participants et le plus souvent à huis clos.

Roland-Garros a pu accueillir un millier de spectateurs quotidiens pour son édition automnale.