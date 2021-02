L’approche de Claude Julien critiquée

Les Canadiens traversent actuellement leur première séquence difficile de la saison, ayant perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Après un éclatant début de campagne sur le plan de l'attaque, voilà que l’offensive se fait beaucoup plus discrète depuis une semaine.

À leurs quatre derniers matchs, les troupiers de Claude Julien n’ont inscrit que... six petits buts.

À l’occasion de son segment «Elle joue la game» à l’émission JiC, l’analyste Mélodie Daoust s’est questionnée sur l’approche récemment utilisée par Claude Julien.

Pour elle, il est inconcevable que les meilleurs éléments offensifs du CH passent si peu de temps sur la glace.

«Tu regardes à travers la LNH et les meilleurs joueurs des autres équipes sont constamment sur la patinoire. McDavid, Matthews, Marner, Draisaitl, Kane... Ils sont tous utilisés plus de 20 minutes par match. Chez les Canadiens, Suzuki est le plus sollicité avec 18 minutes. Après, ça tombe à Toffoli avec 16 minutes.

«Claude Julien doit commencer à faire jouer ses meilleurs effectifs s’il souhaite gagner des matchs.»

