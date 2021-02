Kyle Lowry a-t-il joué son dernier match à Toronto?

Considérant que les Raptors de Toronto ne disputeront pas de matchs dans la Ville Reine cette saison, la possibilité que Kyle Lowry ait joué son dernier match devant les partisans, à Toronto, est de plus en plus réelle.

L’athlète de 34 ans a alimenté les spéculations cette semaine, alors qu’il a mis en vente sa maison de North York, en banlieue de Toronto.

• À lire aussi: Les Raptors finiront la saison à Tampa

Pour sa somptueuse demeure de six chambres et 10 salles de bain, le joueur de basketball demande 5,3 millions $. Lowry deviendra joueur autonome à la fin de la présente campagne et son nom est régulièrement cité dans les rumeurs de transactions.

Le vétéran n’a pas commenté celles-ci ni la mise en vente de sa maison, mais a parlé du fait que son club ne jouera pas à Toronto en 2020-2021.

Rappelons que jeudi, les Raptors ont annoncé qu’ils resteraient à Tampa pour l’entièreté de la présente campagne. Les quarantaines imposées par le gouvernement de Justin Trudeau à l’entrée au Canada avaient forcé l’unique formation canadienne de la NBA à renoncer au Scotiabank Arena, à Toronto, en début de saison. Ils avaient choisi d’élire domicile au Amalie Arena de Tampa.

«Avec le virus, le gouvernement canadien fait tout pour protéger le pays et ces citoyens, a dit Lowry jeudi soir, après un revers de 120 à 106 contre les Celtics de Boston.

«[La NBA] a des protocoles stricts, mais ils ne peuvent vous protéger que dans une certaine mesure. Nous comprenons parfaitement pourquoi le Canada et le gouvernement sont vraiment stricts en ce moment.»

«Maintenant, nous savons que nous allons être ici. Les gars peuvent vraiment essayer de s’installer», a ajouté Lowry.

Une pensée pour les partisans du Canada

Malgré tout, le natif de Philadelphie croit que la connexion entre les joueurs des Raptors et les partisans canadiens est toujours forte.

«C’est malheureux que le monde soit dans cette situation, mais en tant que professionnels, en tant qu’hommes, nous devons faire notre boulot. Nous aimerions être à la maison et nous aimerions être devant nos partisans. Ça craint que nous ne pussions pas faire ça, mais la connexion est toujours là.»