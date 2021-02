Les Raptors finiront la saison à Tampa

En raison des restrictions strictes maintenues à la frontière canado-américaine, les Raptors de Toronto ont annoncé jeudi qu’ils termineront la saison 2020-2021 avec Tampa comme domicile pour leurs matchs locaux.

Les quarantaines imposées par le gouvernement de Justin Trudeau à l’entrée au Canada avaient forcé les Raptors à renoncer au Scotiabank Arena, à Toronto, en début de saison. Ils avaient choisi d’élire domicile au Amalie Arena de Tampa et avaient annoncé, en novembre, qu’ils y resteraient pour la première moitié de la saison de la NBA.

«La Floride a été très accueillante envers nous et nous sommes reconnaissants pour l’hospitalité que nous avons trouvée à Tampa et au Amalie – nous vivons dans une ville de champions, et nous avons l’intention de poursuivre cette tradition victorieuse pour nos nouveaux amis et partisans ici», a indiqué par voie de communiqué le président des Raptors Masai Ujiri, faisant allusion à la récente victoire des Buccaneers au Super Bowl.

Ujiri n’a toutefois pas manqué de saluer les partisans torontois et la grande famille des Raptors restée derrière, en Ontario.

«La maison, c’est où le cœur se trouve et les nôtres sont à Toronto. Nous pensons souvent à nos partisans, à notre famille du Scotiabank Arena et à tous ceux qui nous manquent là-bas, à la maison. Nous attendons impatiemment le moment où nous pourrons être tous réunis à nouveau.»

La NBA devrait annoncer dans les prochains jours le calendrier de la deuxième moitié de saison, alors que des matchs sont présentement prévus jusqu’au 4 mars. Entre le 11 mars et le 16 mai, les Raptors disputeront 19 rencontres au Amalie Arena et 16 autres à l’étranger.

Le circuit Silver annoncera aussi prochainement son plan en vue des prochaines séries éliminatoires, qui se dérouleront du 22 mai au 22 juillet. Avant le match de jeudi soir, les Raptors montraient une fiche de 12-13.