Kean ne croit pas à un duel contre Pascal

Le boxeur québécois Simon Kean avait écorché son compatriote Jean Pascal un peu plus tôt cette semaine, ce qui avait soulevé l'ire de l'actuel champion du monde WBA.

Kean, un protégé d’Eye of the Tiger Management, avait invité Pascal à se battre contre lui chez les poids lourds, surnommant l’actuel champion régulier WBA des lourds légers «Ti-Jean». Ce à quoi Pascal n'avait pas hésité à répliquer.

Ci-dessus, Antonin Décarie commente le dossier à «JiC».

Toutefois, Kean a élaboré un peu plus sa pensée, vendredi, alors qu'il était l'invité de Jean-Philippe Bertrand lors du balado La Dose à Qub Radio, vendredi.

«Jean est une personne qui est fière de ce qu’il a accompli, a admis d'entrée Kean. Il mérite d’avoir du respect et je le respecte beaucoup. Ça n’a rien à voir avec ça. [...] J’espère qu’il va gagner son duel contre Badou Jack.»

«Je répondais seulement à une blague qu’il m’a déjà dite, a-t-il ajouté. Je ne sais pas si vous vous rappelez que Jean Pascal a dit mot pour mot en sortant du ring qu’il voulait monter chez les poids pour affronter Oscar Rivas ou Simon Kean. Je connais très bien Jean, c’est un gars sympathique. Je répondais un peu en blaguant. Je ne veux pas manquer de respect à Jean. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d’autres. Ce que j’ai dit, je n’ai pas voulu déranger.»

Et Kean ne croit pas qu'il croisera un jour les gants avec Pascal.

«Je n’ai jamais pensé affronter Jean dans un combat, a-t-il confié. Je suis plus habitué de croiser Jean et de socialiser avec lui. Par contre, il vient d’y avoir une nouvelle division au WBC à 220 lb (NDLR : entre 200 et 224 lb). Je ne sais pas si c’est un rendez-vous qui pourrait avoir lieu, mais je ne crois vraiment pas. [...] Je n’ai jamais pensé que ça prendrait de l’ampleur comme ça.

«Ça pourrait être un combat qui serait intéressant, mais je n’y ai jamais pensé. Je suis un grand fan de Jean Pascal et j’aime ce qu’il fait.»

Kean (19-1-0, 18 K.-O.) se prépare à affronter le Hongrois Stan Surmacz (12-1-0, 7 K.-O.) le 17 avril prochain. Les deux combats principaux de ce gala, ceux de David Lemieux et de Kean, seront présentés à TVA Sports.

De son côté, Pascal (35-6-1, 20 K.-O.) s'entraîne à Porto Rico en vue de son deuxième duel face à Badou Jack (23-3-3, 13 K.-O.)