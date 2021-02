Malgré le retour dans la formation du défenseur Alex Pietrangelo et le maintien de l’affrontement contre les Ducks d’Anaheim jeudi soir, les Golden Knights de Vegas ne sont pas épargnés par la pandémie et restent dans un équilibre assez précaire.

En effet, si Pietrangelo a enfin été libéré du protocole COVID-19 de la LNH, c’est maintenant au tour de l’attaquant Tomas Nosek de l’entreprendre. Ce dernier a été retiré du match contre les Ducks, mardi, après avoir testé positif au virus. Nosek s’est immédiatement isolé de ses coéquipiers.

«C’était difficile, a reconnu le capitaine des Golden Knights Mark Stone dans une entrevue rapportée par LNH.com. Évidemment, c’était une situation bizarre. Je ne crois pas que beaucoup de gars ont su avant la fin de la deuxième période et on a pris toutes les précautions possibles pour être là aujourd’hui.»

Les Golden Knights ont eu plusieurs cas de COVID-19 cette saison, et ont même dû jouer un match sans entraineur, le 26 janvier, contre les Blues de St. Louis. Tout le personnel d’entraineurs avait effectivement dû se placer en isolement et Peter DeBoer a lui-même contracté le virus. Trois matchs de l’équipe ont dû être reportés par la suite et ses installations ont dû être fermées.

Imperturbables

Malgré tout, les Golden Knights sont restés solides dans la tempête. Avant l’affrontement de jeudi contre les Ducks, la troupe de DeBoer présentait une fiche de 8-1-1 et occupait le premier rang de sa section.

«On est rendus un peu désensibilisés à ça, a raconté DeBoer au sujet des perturbations causées par la COVID-19. Ça fait un an qu’on vit ça maintenant. Il y a eu la pause (en mars) et l’expérience de la bulle (pour les séries éliminatoires).»

«Je crois que notre groupe s’attend au prochain obstacle qui est là, dans le détour. Quand ça arrive, le choc n’est plus le même et on les gère un à la fois. C’est une nouvelle journée dans le monde de la COVID qui, on l’espère, tire à sa fin.»

Pour Stone, toutes ces perturbations font maintenant partie de la nouvelle normalité.

«Au bout du compte, on joue des matchs de hockey de la LNH. C’est ce pour quoi tout le monde ici a travaillé toute sa vie, alors on ne va pas le prendre pour acquis. On doit être prêts à jouer, peu importe les circonstances.»