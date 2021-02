LNH: deux des cinq meilleurs buteurs avec le CH

Avec chacun neuf filets depuis le début de la saison, les attaquants du Canadien de Montréal Josh Anderson et Tyler Toffoli figurent provisoirement parmi les cinq meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey.

Anderson a inscrit son neuvième but de la campagne, mercredi, dans la défaite du CH contre les Maple Leafs de Toronto.

Évidemment, la saison est encore très jeune et il serait surprenant que les deux attaquants du Tricolore maintiennent la cadence. Or, il est néanmoins intéressant de constater qu’il faut remonter jusqu’à la saison 1977-1978 pour répertorier la dernière fois où le Canadien a conclu une campagne avec deux joueurs parmi les cinq meilleurs buteurs.

Guy Lafleur avait alors été meneur de la ligue avec 60 buts tandis que Steve Shutt, avec 49 réalisations, avait conclu au troisième rang, derrière Mike Bossy (53), des Islanders de New York. Depuis, le CH a aussi eu trois marqueurs dans le top 10, en 1979-1980, avec Lafleur (50), Pierre Larouche (50) et Shutt (47).

Dans l’histoire plus récente du Tricolore, le dernier joueur à avoir conclu parmi les cinq meilleurs buteurs de la LNH fut Max Pacioretty, en 2014-2015, avec ses 37 filets. Il avait alors terminé en cinquième position, à également avec trois autres patineurs. Cette saison-là, Alex Ovechkin, des Capitals de Washington, avait dominé avec 53 buts, devant Steven Stamkos (43), Rick Nash (42) et John Tavares (38). Comme Pacioretty, Vladimir Tarasenko, Tyler Seguin et Joe Pavelski avaient conclu avec 37 buts.