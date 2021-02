MLS: début de saison repoussé

La saison de la Major League Soccer va débuter un peu plus tard que prévu, comme l’a annoncé le commissaire, Don Garber, dans une visioconférence mercredi.

«Nous allons amorcer notre saison régulière le 17 avril. Nous espérons pouvoir dévoiler notre calendrier régulier d’ici le début mars.»

Initialement, le circuit espérait pouvoir lancer ses activités au tout début du mois d’avril, mais il semble que les négociations pour la nouvelle convention collective aient repoussé l’ouverture de la saison.

«Nous sommes encouragés par la vaccination sous la nouvelle administration [aux États-Unis]. J’étais content de voir des partisans lors du Super Bowl, mais nous n’avons aucune idée si nous pourrons avoir des partisans et si c’est le cas, combien nous pourrons en avoir.»

Situation difficile

Pour ce qui est des trois équipes canadiennes, le CF Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, leur situation risque d’être encore difficile en 2021.

Comme la frontière entre le Canada et les États-Unis demeure toujours fermée et que les règles de quarantaine pour les voyageurs qui entrent au Canada en provenance de l’étranger sont strictes, les choses ne risquent pas de s’arranger dans les prochains mois.

«La situation au Canada présente un grand défi et nous continuons de consulter nos équipes canadiennes, de même que les autorités du pays et le Centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC). Les trois équipes sont en constante communication avec les autorités locales.»

«On n’a pas encore décidé si les équipes canadiennes vont commencer à jouer l’une contre l’autre comme c’est le cas dans la LNH, mais les trois équipes travaillent sur divers plans.»

«Nous devrions être en mesure d’annoncer sous peu leur destination», a-t-il ajouté.

Il a aussi ajouté que la ligue aidait financièrement les équipes pour éponger une partie des dépenses supplémentaires encourues sans toutefois en préciser le montant.

Bon changement

Par ailleurs, Don Garber a donné sa bénédiction à la nouvelle identité de l’Impact de Montréal, qui est devenu le CF Montréal.

«Les gens qui aiment la nouvelle identité sont beaucoup plus tranquilles que ceux qui la détestent et c’est toujours comme ça. Ça prend du temps pour que les gens s’y fassent.»

«Ils ont apporté ce changement pour les bonnes raisons et comme Joey l’a dit, pour faire plus d’impact, il fallait se distancier de l’Impact. J’aime cette nouvelle identité.»