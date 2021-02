Tortorella fait jaser jusqu'à Montréal

Le sort réservé à Patrik Laine par l’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus John Tortorella, lundi soir, a fait jaser jusqu’à Montréal.

«Si tu gagnes tes batailles et que tu travailles aussi fort que tu peux, tu vas être correct avec "Torts"», a brièvement commenté l’attaquant du Canadien Josh Anderson, lorsqu’interrogé sur cette situation, mardi, en vidéoconférence.

Voyez le point de presse de Josh Anderson dans la vidéo ci-dessus.

Rappelons que Laine a été victime de la «méthode John Tortorella» dans un gain de 3 à 2 des Blue Jackets sur les Hurricanes de la Caroline. Récemment acquis des Jets de Winnipeg, dans une transaction impliquant le Québécois Pierre-Luc Dubois, Laine a été cloué au banc à partir de la sixième minute de la deuxième période.

Tortorella, qui n’avait pas non plus la meilleure relation avec Dubois, a une façon bien à lui de diriger, exigeant un effort soutenu tout au long de la rencontre. La directive est claire et "Torts" n’hésite pas à punir ceux qui transgressent la règle.

Est-ce qu’Anderson a lui-même été cloué au banc par Tortorella à l’époque où il était à Columbus?

«Oh oui, plusieurs fois!», a répondu l’attaquant du Canadien.