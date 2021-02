Les Tigres encore touchés par la COVID-19

Des tests supplémentaires effectués récemment ont permis de détecter un cas positif à la COVID-19 de plus chez les Tigres de Victoriaville, a indiqué mardi la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

La semaine passée, quatre cas avaient été confirmés dans les rangs de cette équipe, forçant le circuit Courteau à mettre fin à sa série de matchs en environnement protégé au Centre Georges-Vézina, le domicile des Saguenéens de Chicoutimi.

D’ailleurs, ceux-ci sont la seule équipe ayant affronté les Tigres dans le cadre de cet événement et personne chez les «Sags» n’a été infecté à ce jour.

Ainsi, Chicoutimi reprendra ses activités régulières dimanche, tandis que Victoriaville devra patienter jusqu’au 17 février.

La LHJMQ a rappelé dans un communiqué que «depuis l’éclosion, en accord avec le protocole sanitaire et médical et les recommandations de la Santé publique, tous les joueurs ainsi que les membres du personnel ont été testés de nouveau et placés en isolement pour une période de 14 jours».