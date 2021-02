Jérémy Lauzon s’établit avec les Bruins

Le temps était venu pour le Québécois Jérémy Lauzon de devenir un joueur régulier avec les Bruins de Boston. Le défenseur originaire de l’Abitibi est en train de relever le défi avec brio, lui qui complète une paire avec Charlie McAvoy à la ligne bleue.

«Évidemment, plus je joue de matchs, plus je me sens à l’aise sur la patinoire, a convenu Lauzon, dans une vidéo diffusée sur le site web des Bruins. J’ai plus d’assurance avec ou sans la rondelle. Je me sens calme. Le fait d’évoluer avec Charlie [McAvoy] m’aide beaucoup, c’est vraiment un bon joueur. C’est facile de jouer avec lui.»

Plus tôt ce mois-ci, Lauzon s’est notamment illustré en effectuant une percée offensive avant de servir une brillante passe menant à un but de l’attaquant Craig Smith. Il aidait ainsi les Bruins à effectuer une remontée pour battre les Capitals de Washington. En 11 matchs, Lauzon a été limité à deux mentions d’aide, mais il joue, en moyenne, pendant près de 20 minutes par match. L’ancien des Huskies de Royun-Noranda est le deuxième défenseur le plus utilisé chez les Bruins cette saison, derrière McAvoy.

Lors des deux précédentes campagnes, Lauzon avait disputé ses 35 premiers matchs de saison régulière avec les Bruins et six autres en séries éliminatoires. Il a ainsi convaincu l’état-major de lui faire confiance.

Une question de constance

La bonne tenue de Lauzon avec les Bruins a de quoi réconforter cette équipe ayant pris le pari de miser sur de jeunes défenseurs pour la présente campagne. Comme Lauzon, Jakub Zboril n’a que 23 ans et évolue comme défenseur du côté gauche.

«Les gars du côté gauche ont été solides, a convenu l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy, à propos de Lauzon et de Zboril. Ils ont certainement eu des matchs où ils ont été meilleurs que d’autres, mais pour la plupart, ils ont été très constants.»

Depuis le début de la saison, les Bruins affichent un dossier de 8-1-2 et l’éclosion des jeunes défenseurs a certainement contribué à ce succès. Prochain match pour Boston: mercredi soir, au Madison Square Garden, contre les Rangers de New York. Cette rencontre sera d’ailleurs diffusée à TVA Sports.