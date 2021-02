Alexis Lafrenière ne doit pas se préoccuper des critiques à son endroit et il doit seulement se concentrer sur son jeu pour avoir du succès dans la LNH.

C'est ce que son coéquipier, Julien Gauthier, a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Alexis est un bon jeune joueur. Comme n'importe qui, il doit continuer à apprendre. Il a une bonne progression et ça s'en vient bien. Il ne doit pas regarder ce que les médias disent. Il doit continuer à travailler fort et il aura une super belle carrière.»

Sur le plan collectif, les choses semblent vouloir se replacer chez les Rangers après un début de saison difficile. L'ancien des Foreurs croit toutefois que le meilleur est à venir.

«On a eu un départ difficile, mais toutes les équipes traversent des séquences du genre. C'est mieux de s'ajuster au début de la saison et de finir en force. En ce moment, nous sommes en mesure de faire des choses qui manquaient au début de la saison. On s'en va dans la bonne direction.»

Au niveau personnel, Gauthier tente toujours de faire sa place chez les Rangers. Il estime que les ajustements apportés à son style de jeu seront bénéfiques dans le futur.

«Ce n'est pas évident dans un sens, puisque c'est un nouveau rôle. Mais il faut s'habituer et ajouter des facettes à ton jeu. Mon seul but, en ce moment, est de gagner la confiance de mon entraîneur pour avoir plus de temps de glace. Je suis encore un jeune joueur et, éventuellement, tout va bien aller.»

En ce qui concerne la distraction causée par Tony DeAngelo, le Québécois n'a pas voulu trop se prononcer sur la question.

«Ce n'est pas la décision des joueurs. Moi, je m'entendais bien avec Tony. Je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Ce sont des choses qui arrivent, nous sommes tous des humains.»

Voyez l'entrevue de Julien Gauthier dans la vidéo ci-dessus.