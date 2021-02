Marquer son premier but dans la Ligue nationale de hockey fait certainement partie des moments les mémorables pour un joueur de hockey professionnel.

Tout récemment, le Québécois Pierre-Olivier Joseph, défenseur des Penguins de Pittsburgh, a vécu l’expérience.

Samedi, contre les Islanders, l’arrière gaucher de 21 ans a secoué les cordages pour une première fois à son septième match dans le circuit Bettman.

«C’est un rêve de jeunesse, rien de moins», a d’abord déclaré Joseph à l’émission «JiC».

«Je ne compte plus les fois où, plus jeune, je m’imaginais en train d’inscrire mon premier filet dans la LNH. Voilà qui est fait! C’était un moment très spécial.»

Et pour ajouter à l’aspect grandiose de la chose, c’est nul autre que Sidney Crosby qui est allé cueillir la rondelle dans le filet pour ensuite la remettre à Joseph.

«C’est sûr que c’est un scénario que je n’aurais pas pu prévoir. De voir Sidney faire ça, c’était vraiment unique.»

Une montagne de textos

Évidemment, marquer un but (son premier de surcroît) dans la LNH n’est pas un événement qui passe inaperçu. Le jeune homme est là pour en témoigner!

«C’est sûr que j’ai reçu d’innombrables appels et textos! Je ne les compte plus. Mais c’est honnêtement très flatteur de recevoir tous ces messages. Ça me rappelle aussi que plusieurs personnes ont contribué à la réalisation de mon rêve.

«Je dois avouer que tout ça est encore surréel présentement.»

Un mentor unique

Pierre-Olivier Joseph a également tenu à souligner le grand support du défenseur Kris Letang à son endroit.

«Il est incroyable avec moi. Je me souviens qu’après un match où il ne jouait pas, il m’a attendu et on a eu une longue discussion ensemble. Il m’a donné de très bons conseils. C’est un futur membre du Temple de la Renommée, alors quand il parle, tu l’écoutes!»