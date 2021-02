Super Bowl LV: «C’est extraordinaire!» - Antony Auclair

Il était environ 1 h 10 quand Antony Auclair a pris quelques minutes pour appeler «Le Journal». Dans une cacophonie de cris et de musique, celui qui est devenu le deuxième joueur natif du Québec à remporter le Super Bowl jubilait.

«Ça brasse pas mal ici. C’est incroyable! On est les champions du monde!», a-t-il hurlé de joie.

Il faut dire qu’il n’avait pas trop le choix de s’époumoner après la victoire des Buccaneers au compte de 31-9 face aux Chiefs. Le simple fait d’entendre une question et d’y répondre dans cet indescriptible boucan relevait de l’exploit.

«On avait vraiment un bon plan de match. On voulait être capable de courir avec le ballon et on a réussi. La défensive a fait un travail incroyable en contenant Patrick Mahomes et en n’accordant aucun touché. C’est toute une victoire d’équipe et on va fêter ça», s’est-il réjoui.

Les Buccaneers ont effectivement été dominants au sol avec une récolte de 145 verges. Les efforts des porteurs Leonard Fournette (89 verges, 1 touché) et Ronald Jones (61 verges) ont rapporté. Tous les deux ont couru pour plus de cinq verges par portée. L’attaque au sol des Buccaneers avait pourtant bouclé la saison régulière au 28e rang.

Le vétéran quart-arrière Tom Brady a quant à lui lancé trois passes de touchés.

Douce revanche

En novembre dernier, les Chiefs avaient remporté le duel du calendrier régulier entre les deux clubs. Dans cette rencontre, les Buccaneers avaient tiré de l’arrière tôt dans le match et n’avaient tenté que 12 courses.

Auclair et les siens s’attendaient pour le Super Bowl à une performance plus inspirée, avec une équipe qui a le vent dans les voiles depuis le dernier droit de la saison.

«Je ne suis pas surpris qu’on ait gagné, même si personne ne pouvait s’attendre à un pointage comme ça. On les a affrontés cette saison et on savait que nos chances de les battre étaient bonnes. On les a attaqués de la bonne façon avec un bon plan», a réagi le Beauceron, qui est devenu le premier joueur issu du programme de football du Rouge et Or de l’Université Laval à gagner le Super Bowl.

«C’est extraordinaire! C’est incroyable d’en arriver là après l’année difficile qu’on a dû vivre avec la COVID et tous les protocoles à respecter. On n’a pas seulement battu les Chiefs, on a battu la COVID! C’était une année bizarre, mais c’est incroyable comment ça se termine», a-t-il réfléchi.

Avec son frère

Dans le contexte sanitaire actuel, seulement un ami d’enfance d’Auclair ainsi que son frère Adam ont été en mesure de faire le voyage à Tampa. Au moment de l’entrevue téléphonique, les deux anciens coéquipiers chez le Rouge et Or festoyaient ensemble.

«Je suis content de fêter ça avec Adam et mon chum. Ce n’est pas tout le monde qui est là comme ça aurait été le cas en temps normal, mais c’est vraiment le fun de les avoir avec moi pour vivre ce moment-là. Je me sens reconnaissant», a-t-il dit.

Auclair n’a malheureusement pas fait partie des 46 joueurs choisis pour enfiler l’uniforme pour le match. Il a fait partie de l’alignement régulier de 53 joueurs toute l’année et a bûché au même titre que les autres toute la saison à l’entraînement en plus de prendre part à huit matchs.

L’an passé, c’est son compatriote québécois Laurent Duvernay-Tardif, garde des Chiefs de Kansas City, qui vivait l’euphorie du Super Bowl. Les deux sont des clients de l’agent montréalais Sasha Ghavami.