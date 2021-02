Jeff Blashill se fait discret sur l’absence d’Anthony Mantha

Anthony Mantha connaissait du succès dernièrement chez les Red Wings de Detroit, mais à la surprise générale, l’entraîneur-chef Jeff Blashill a préféré laisser de côté le Québécois lors du match de dimanche de son équipe.

Après coup, la décision n’était peut-être pas si mauvaise, puisque l’équipe du Michigan a obtenu une victoire de 4 à 1 sur les Panthers de la Floride. Detroit retrouvait les attaquants Robby Fabbri et Filip Zadina, des réguliers de la formation.

L’absence de Mantha est toutefois étrange, car Blashill a confirmé qu’il ne souffrait d’aucune blessure. De plus, le hockeyeur de Longueuil vient au deuxième rang des marqueurs chez les Wings, avec sept points en 12 rencontres.

«J’ai seulement pris la décision d’y aller avec cette formation, a confié après la rencontre l’entraîneur. Toutes les discussions que j’ai eues avec Anthony sont privées et je ne vais pas donner plus de commentaires.»

Cette décision du pilote de 47 ans n’est toutefois pas sans rappeler celle de l’entraîneur des Flyers de Philadelphie, Alain Vigneault, qui avait laissé de côté Travis Konecny il y a quelques semaines en raison de ses performances en défense.

Problème d’attitude?

L’attitude de Mantha lui a quelques fois causé du tort par le passé. Selon un article datant d’août 2018 diffusé sur le site officiel des Wings, le Québécois se serait souvent assis sur ses lauriers en début de carrière lorsqu’il arrivait à marquer des buts à répétition.

«Au cours de sa jeune carrière, Mantha s’est fait reprocher à plusieurs reprises de ne pas compétitionner à un niveau assez haut, de manquer d’intensité pour un 60 minutes complet et pour ne pas être un bon joueur sur 200 pieds. Ça l’a rongé», peut-on lire dans ce texte préparant la saison 2018-2019 des Wings.

La relation de l’ailier avec Blashill n’a pas toujours été au beau fixe non plus. En janvier 2018, à la suite d’une performance ordinaire lors d’une rencontre, Mantha aurait demandé à son entraîneur de lui montrer sur la glace ce qu’il faisait mal.

Bien heureux de contredire son joueur, le pilote américain lui a fait passer un montage des bons et moins bons moments de Mantha. Ce dernier a aussi confié que Blashill et le directeur général à l’époque, Ken Holland, lui avaient suggéré de prendre des leçons de boxe pour jouer avec plus de mordant.

Malgré tout, l’ancien des Foreurs de Val-d’Or a indiqué qu’il était disposé à passer toute sa carrière dans la Ligue nationale de hockey à Detroit, même si l’équipe connaît des insuccès. Il a d’ailleurs signé une prolongation de contrat de quatre ans et de 22,8 millions $ en novembre dernier.

Malgré une perforation du poumon, le joueur de 26 ans avait terminé au troisième rang des pointeurs des Wings l’an dernier, avec 38 points en 43 rencontres.