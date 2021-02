Les Capitals de Washington ont retrouvé à l’entraînement l’attaquant Evgeny Kuznetsov et le gardien Ilya Samsonov, qui semblaient d’ailleurs très heureux de ne plus avoir à lutter contre la COVID-19.

Les deux hommes ainsi qu’Alexander Ovechkin et Dmitry Orlov s’étaient retrouvés sur le carreau le 20 janvier après avoir contracté le coronavirus. Ovechkin et Orlov sont revenus au jeu les 30 janvier et 1er février, respectivement, mais la bataille a été plus rude pour leurs deux comparses.

D’ailleurs, Kuznetsov – qui représente un cas incertain pour le duel de mardi contre les Flyers de Philadelphie – a émis des commentaires pour le moins particuliers afin d’expliquer ses récents ennuis.

«Nous y allons au jour le jour, vous savez, et tout se décidera à partir de mes sensations, mardi. Je suis heureux d’être encore en vie aujourd’hui et le simple fait de m’entraîner avec l’équipe constitue un grand pas pour moi», a-t-il dit aux médias, lundi, par le biais de propos rapportés par le quotidien «The Washington Post».

Cependant, il a tenu à rassurer ses admirateurs, même s’il a admis avoir ressenti les symptômes de la COVID-19. Craignait-il vraiment de mourir?

«Non, non, je viens de Russie!, s’est-il exclamé en riant. Et il y a peu [de choses] qui me fait peur.»

«Mais ce n’est vraiment pas plaisant et les jours ne sont pas faciles, a-t-il néanmoins avoué. Je comprends les gens qui ressentent ou non des symptômes. Peu importe, c’est dur, vous comprenez? Par contre, je me sens bien et mon cœur est en bon état. Tout est correct, donc je peux m’entraîner avec intensité. Tout cela est fini.»

Retour prochain?

Maintenant, il reste à voir s’il saura convaincre rapidement son entraîneur-chef Peter Laviolette qu’il peut renouer avec l’action rapidement.

«J’ai eu une courte conversation avec lui après la séance, a indiqué celui-ci au site NHL.com. Je pense qu’on se reverra demain [mardi] et qu’on discutera avec "Kuzy" sur la patinoire pour voir où il en est.»

Aussi, le cas de Kuznetsov est différent de celui d’Ovechkin, qui n’a pas éprouvé de symptômes, a souligné Laviolette.

«Là, c’est le deuxième jour qu’il est sur la glace. Dans le cas d’Alex, il s’est directement présenté en affirmant vouloir jouer. C’est la discussion que j’avais eue avec lui. On avait décidé de limiter son nombre de minutes de jeu afin de le rendre à l’aise, mais dès que tout cela fut derrière lui, on a commencé à lui donner plus de temps et quelques séquences supplémentaires sur la patinoire.»

Cette saison, Kuznetsov a inscrit un but et deux mentions d’aide en quatre parties, lui qui n’a pas joué depuis le 19 janvier.

De son côté, Samsonov agissait comme troisième gardien à l’entraînement du jour, selon le journal local. Vitek Vanecek a tenté de le remplacer adéquatement dernièrement. Choisi la recrue du mois de janvier dans la Ligue nationale, il a flanché récemment, encaissant trois revers consécutifs. Dimanche, il a été chassé après avoir cédé quatre fois en 14 tirs dans une défaite de 7 à 4 aux mains des Flyers.

Par ailleurs, les «Caps» ont rétrogradé le Québécois Philippe Maillet à leur filiale de Hershey. Le joueur de 28 ans a disputé son premier match en carrière dans le circuit Bettman, dimanche.