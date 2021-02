David Foucault s’entend avec les Alouettes

Les Alouettes ont ajouté un gros morceau à leur ligne à l’attaque, lundi, lorsqu’ils ont fait signer un contrat au Québécois David Foucault.

Pour le colosse de 6 pi et 8 po et 319 lb, il s’agit d’un retour au sein de l’organisation montréalaise. Il avait été choisi au premier tour du repêchage de 2014, mais il n’avait pas été en mesure de s’entendre sur un contrat avec les Alouettes.

Puis, en mars 2017, il a été échangé aux Lions de la Colombie-Britannique avec Vincent Brown pour les services de Jovan Olafioye. Au total, Foucault a passé trois campagnes à Vancouver.

«Je suis content d’être de retour à Montréal, a indiqué Foucault. Après mon passage avec les Panthers de la Caroline, ma première option était de signer avec les Alouettes, mais les négociations ont achoppé pour une question salariale.»

Les Alouettes ont l’oeil sur Foucault depuis la nomination de Danny Maciocia au poste de directeur général. Selon les discussions qu’il a eues avec son ancien entraîneur, il devrait évoluer au poste de garde.

«Je me considère plus comme un garde depuis que je suis avec les Lions, a précisé Foucault, qui a bâti sa réputation comme bloqueur. Par contre, je dirais que je suis polyvalent. Je peux jouer à toutes les positions.»

Optimiste malgré tout

Depuis quelques semaines, la valse des signatures bat son plein dans la Ligue canadienne de football. Toutefois, les dirigeants et les joueurs n’ont aucune confirmation quant à la tenue d’une saison 2021.

«C’est encore vague et c’est difficile à comprendre tout ce qui se passe, a mentionné Foucault. L’an dernier, ils ont poussé la note jusqu’à la dernière minute avant d’annuler la saison 2020.»

«On n’avait pas trop de bonnes nouvelles de la part de notre syndicat qui avait de la misère à obtenir des réponses des propriétaires. La ligue attendait beaucoup après les décisions du gouvernement.»

«Pour le moment, il y a de coupes chez les salaires des joueurs. On est tous en faire des compromis afin d’avoir une saison 2021. On aimerait avoir plus de nouvelles afin de nous aider à être plus optimistes.»

Les Alouettes se sont également entendus avec le joueur de ligne défensive Brock Gowanlock, le receveur Vincent Alessandrini, ainsi que le demi Colton Klassen.