Félix Auger-Aliassime de nouveau frustré en finale

Le Québécois Félix Auger-Aliassime devra encore attendre avant de soulever un premier trophée en simple sur le circuit de l’ATP. Samedi soir à Melbourne, il a été vaincu en finale du Murray River Open par Daniel Evans.

Le Britannique de 30 ans a profité des erreurs à répétition de son jeune adversaire pour l’emporter en deux manches de 6-2 et 6-3. Le 21e joueur mondial montre désormais une fiche de 0-7 lors des matchs ultimes.

La première manche a été dominée par Evans, qui s’est offert un bris de service au cinquième jeu. Il a poursuivi en volant le service d’Auger-Aliassime dès son tour suivant.

La huitième tête de série a de nouveau brisé le Québécois au deuxième set, à trois reprises, tandis que ce dernier a réussi à lui faire le coup une fois.

Evans était également en quête d’un premier titre sur le circuit et il n’était certainement pas à prendre à la légère. Le joueur de 5 pi 9 po fut très combatif, lui qui semble en grande forme en ce début d’année.

Malgré un peu de nervosité, Auger-Aliassime s’amenait avec le momentum grâce à une convaincante victoire en demi-finale face au Français Corentin Moutet, dans la nuit de vendredi à samedi.

L'athlète de 20 ans avait facilement vaincu le 80e joueur mondial 6-1 et 6-2, la rencontre ne durant que 61 petites minutes.

«Tout a fonctionné de mon côté et je servais bien, avait indiqué Auger-Aliassime lors d’une entrevue à l’ATP. Je joue bien et je me sens bien. J’essaie de terminer la semaine en force et je dois continuer de faire ce que je fais bien. Je devrai bien servir et être dominant en finale.»

Le Murray River Open sert de préparation aux Internationaux d'Australie qui s'amorceront la semaine prochaine. Auger-Aliassime fera alors face à l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe au premier tour.