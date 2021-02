Pierre-Luc Dubois a hâte d’entrer dans la danse

La quarantaine obligatoire de 14 jours effective au Canada a forcé Pierre-Luc Dubois à repousser ses débuts avec les Jets de Winnipeg. Le joueur de centre disputera un premier match avec sa nouvelle équipe mardi, lui qui a hâte de participer aux intenses duels de la division canadienne.

L’ancien des Blue Jackets de Columbus n’a pas encore rencontré ses coéquipiers, mais a pu participer aux rencontres d’équipe par visioconférence. S’il ne sait pas encore avec qui il sera jumelé pour ce premier match face aux Flames de Calgary, il sait qu’il en aura pour son argent.

«C’est excitant, c’est une division pleine de défis. Toutes les équipes jouent bien, a mentionné au site NHL.com le Québécois, jeudi. [...] J’ai regardé les trois matchs contre Calgary cette semaine et ils avaient l’air de duels des séries.»

«Nous avons joué 10 ou 11 matchs cette saison et vous pouvez sentir l’intensité, le jeu physique et tout. Ce sera excitant de me lancer là-dedans. Comme joueur, tu veux ce genre de parties intenses où tu sens qu’il y a une rivalité chaque soir», a poursuivi celui qui a été acquis à la fin-janvier en retour de Patrik Laine et de Jack Roslovic.

Dubois n’a pas joué depuis le 21 janvier, mais ne croit pas qu’il aura perdu le rythme. Il devra d’abord s’adapter à la structure offensive des Jets, qui, de son avis, est très bien rodée.

«J’essaie d’être assez optimiste. Je crois que je serai bon sur la glace. Ce ne sera pas comme l’été dernier, où tu n’as pas travaillé pendant deux ou trois semaines et que tu dois recommencer au milieu de l’été», a avoué Dubois, qui a récolté un but en cinq matchs cette saison.