La situation de Sam Bennett s'envenime

Sam Bennett se trouve au beau milieu d’une tempête à Calgary alors que son agent a avoué aux médias que son client souhaitait quitter les Flames. Le joueur de 24 ans a parlé pour la première fois de la situation vendredi.

«Je crois que je garderai ça entre mon agent et [le directeur général Brad Treliving]. Je n’ai pas vraiment besoin de m’impliquer. Mon travail est seulement de jouer au hockey. Je laisse le reste entre leurs mains», a indiqué Bennett au réseau Sportsnet.

Cependant, le quatrième joueur choisi au repêchage de 2014 n’était pas de la formation des Flames jeudi soir, étant envoyé dans l’escouade de réserve. Il faut dire qu’il ne connait pas un très bon début de saison, n’ayant obtenu qu’une seule mention d’aide en neuf parties, en plus de maintenir un différentiel de -4.

«Je suis arrivé et j’ai vu que j’étais sur l’escouade de réserve et que je ne serais pas habillé par l’équipe, a raconté Bennett. Je ne comprends pas vraiment le raisonnement, s’ils voulaient jouer un certain jeu ou quelque chose comme ça. Mon attention est sur mon jeu à moi et c’est tout ce que je peux contrôler.»

Bien en place

Selon ce qu’avançait le réseau TSN vendredi, l’attaquant ne serait pas sur son départ, contrairement à ce qu’avait rapporté Sportsnet cette semaine. L’entraîneur Geoff Ward a tenu à rectifier lui-même le tir, alors que Treliving n’a pas reçu de demande officielle de transaction.

«Ce n’est pas une situation qui m’a été imposée», a affirmé l’entraîneur-chef Geoff Ward, en parlant du retranchement de Bennett. Vous pouvez spéculer autant que vous voudrez, mais ce n'est pas le cas. La relation entre Sam et tout le monde dans ce vestiaire est bonne. Tout ce qui se passera en termes de spéculation, ça se passera entre Treliving et Darren Ferris [l’agent de Bennett].»

La question est maintenant de savoir si Bennett sera de la formation pour la première «bataille de l’Alberta» de l’année, alors que les Flames recevront la visite des Oilers d’Edmonton, samedi soir.

«J’espère. Je crois que j’y serai, a-t-il dit. Rendu là, je ne sais plus vraiment, je crois que je vais le découvrir demain [samedi].»

Depuis qu’il évolue dans la LNH, le joueur de centre a inscrit 63 buts et 66 mentions d’aide pour 129 points en 371 rencontres.