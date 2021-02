Les nouveaux protocoles sanitaires donnent des maux de tête aux entraîneurs des différentes formations de la Ligue nationale de hockey.

De Denver, au Colorado, à Philadelphie, en Pennsylvanie, où les Flyers devaient affronter les Bruins de Boston, vendredi, le protocole imposé jeudi demande beaucoup d’adaptation et peu de temps pour que les équipes fassent les ajustements nécessaires.

Ci-dessus, voyez l'intervention de Michel Therrien à «JiC».

«Ce n’est pas évident. On a changé un peu la manière dont on fait les choses avant les matchs, a expliqué l’instructeur Michel Therrien à JiC, peu avant la rencontre. Il y a deux vestiaires maintenant pour faire des réunions avec des groupes beaucoup plus restreints.

«La Ligue met tout en place pour essayer de contrôler la COVID. On suit les règles, mais c’est un ajustement que l’on doit faire rapidement.»

Se présenter moins de deux heures d'avance

L’époque comme celle de Guy Lafleur, à laquelle les joueurs se présentaient à l’amphithéâtre six heures à l’avance, est révolue, protocole oblige. Il est en effet interdit de mettre les pieds dans la bâtisse à plus de 1h45 de la mise au jeu initiale.

Il y a quelques exceptions, cependant.

«Les entraîneurs arrivent plus tôt et les joueurs qui doivent recevoir des traitement ont la permission d’arriver plus tôt. Sinon, si le match est à 19h, tu dois arriver à partir de 17h15.»

Therrien dit qu’il s’est lui-même soumis à la nouvelle règle dans une péripétie un peu rigolote.

«On était dans l’auto et on attendait qu’il soit 17h15 pour entrer...»

Malgré tout, Therrien, l’entraîneur-chef Alain Vigneault, ainsi que les autres adjoints Ian Laperrière et Mike Yeo, composent du mieux qu’ils peuvent avec leur nouvelle réalité.

«Ce sont des ajustements et on doit tous s’y faire pour le mieux de tous.»