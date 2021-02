Kirk Cousins obtient un vote de confiance

L’entraîneur-chef des Vikings du Minnesota, Mike Zimmer, a confirmé qu’il fera de nouveau confiance au quart-arrière Kirk Cousins la saison prochaine.

«Kirk est notre homme, a-t-il affirmé lors de son passage au réseau NFL Network, vendredi matin. Il vient de connaître une excellente saison. Nous devons être meilleurs en défensive et c’est mon travail d’y parvenir.»

En 2020, Cousins a lancé son plus grand total de passes de touché en carrière, soit 35. Il a aussi été victime de son plus haut total d’interceptions (13) et a échappé le ballon à neuf reprises.

Son nom a abondamment alimenté les rumeurs lors des dernières semaines. La saison dernière, les Vikings ont maintenu un dossier de 7-9 et devront bientôt se mettre en mode reconstruction. En effet, leurs joueurs sont vieillissants et il manque cruellement d’espace sur leur masse salariale.

Cousins détient une entente valide jusqu’à la fin de la saison 2022 et représente environ 31 millions $ sur le budget annuel de son club.